Terör devleti İsrail bu kez Tartus ve Lazkiye’yi vurdu

Terör devleti İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “bölgedeki son gelişmeler nedeniyle”, Lazkiye kentine bağlı Kırdaha ilçesinde Suriye ordusuna ait silah deposunun bulunduğu tesisin vurulduğu belirtildi. Suriye basınında çıkan haberlerde ise İsrail uçaklarının dün akşam 20.35 sularında Tartus'taki hava savunma alayına saldırı düzenlendiği ve liman bölgesinin hedef alındığı aktarıldı. Saldırıda, askeri noktadaki radar sisteminin hedef alındığı kaydedildi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı bilgisi paylaşıldı. Son aylarda Golan Tepelerindeki işgalini genişleterek Şam’a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, başkentin 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.