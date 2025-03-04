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Terör devleti İsrail bu kez Tartus ve Lazkiye’yi vurdu

Terör devleti İsrail bu kez Tartus ve Lazkiye’yi vurdu

04:004/03/2025, Salı
G: 4/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Tartus.
Tartus.

Suriye’de 8 Aralık’ta gerçekleşen halk devrimi sonrası bu ülkeye yönelik terör saldırılarını artıran İsrail, dün de Akdeniz sahilindeki Lazkiye ve Tartus kentlerini vurdu.

Terör devleti İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “bölgedeki son gelişmeler nedeniyle”, Lazkiye kentine bağlı Kırdaha ilçesinde Suriye ordusuna ait silah deposunun bulunduğu tesisin vurulduğu belirtildi. Suriye basınında çıkan haberlerde ise İsrail uçaklarının dün akşam 20.35 sularında Tartus'taki hava savunma alayına saldırı düzenlendiği ve liman bölgesinin hedef alındığı aktarıldı. Saldırıda, askeri noktadaki radar sisteminin hedef alındığı kaydedildi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı bilgisi paylaşıldı. Son aylarda Golan Tepelerindeki işgalini genişleterek Şam’a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, başkentin 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.



#İsrail
#Tartus
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#Saldırı

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