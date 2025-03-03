İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor: 2 kişi hayatını kaybetti

Güneydeki Refah kentinde İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, İsrail'in Han Yunus kentine de hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Haberde, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesten beri İsrail'in sürdürdüğü ihlaller sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 116'ya, yaralıların sayısının ise 490'a çıktığı bilgisi paylaşıldı. İsrail insani yardımların girişini durdurmuştu.

Netanyahu, insani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın birinci aşamasının sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesini gerekçe göstermişti.

Hamas ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararına sert tepki göstererek, bunun bir savaş suçu olduğunu ve ateşkes anlaşmasına açık bir darbe niteliği taşıdığını belirtmişti.