Dürziler: Pusulamız Şam: İsrail provokasyonunu reddettiler

Süveyda’daki en büyük Dürzi silahlı grubun sözcüsü Basim Ebu Fahr, “Suriye’nin yanındayız, devlet kurumlarını destekliyoruz. Şam her zaman pusulamız oldu” dedi. Lübnan’daki Dürzi lider Velid Canbolat da İsrail’in mezhepleri kullanıp bölgeyi parçalamak istediğini söyledi.
İşgalci güç İsrail'in Suriye'yi istikrarsızlaştırma ve parçalama hedefli çabaları devam ediyor. Netanyahu yönetimi son olarak Şam'ın güneyinde yaşayan Dürziler üzerinden provokatif bir işgale zemin hazırlamak istiyor. Suriye'nin güneyinde yer alan Süveyda ilindeki en büyük Dürzi silahlı grubun sözcüsü Basim Ebu Fahr, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Suriye'nin yanındayız, devlet kurumlarını destekliyoruz. Şam her zaman pusulamız oldu" sözleriyle bu provokasyona karşı çıktı. Süveyda'da en büyük Dürzi silahlı grup olan "Onur Adamları Hareketi"nin sözcüsü Basim Ebu Fahr, Suriye televizyonuna yaptığı açıklamada, "Suriye'nin yanındayız, devlet kurumlarını destekliyoruz. Şam her zaman pusulamız oldu. Netanyahu'nun Suriye'deki Dürzileri koruduğu yönündeki iddiaları kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
MEZHEPLER ÜZERİNDEN BÖLGEYİ PARÇALAYACAK
Başkent Şam'da Dürzilerin yoğunlukta olduğu Ceremana ilçesine güvenlik güçlerinin girmesini memnuniyetle karşıladığını belirten Fahr, Suriye devletinin inşasında temel taşlardan biri olmayı hedeflediklerini dile getirdi. Lübnan'da Dürzi lider Velid Canbolat, "İsrail, mezhepleri kendi çıkarları için kullanarak bölgeyi parçalamak istiyor. Büyük İsrail'i gerçekleştirmek istiyor. Arap liderlerinin çok geç olmadan sorumluluk alması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu. Şam'a giderek bölgede yaşanan olayları görüşeceğini açıklayan Canbolat, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan randevu talep ettiğini kaydetti. Canbolat, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin düşüşü sonrasında 22 Aralık'tan başkent Şam'a giderek Şara ile görüşmüştü.Ceremana ilçesinde 4 gün önce başlayan gerginlikte, güvenlik güçlerine ait bir kontrol noktasına yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Netanyahu, 1 Mart'ta İsrail askerlerine Ceremana bölgesini "Suriye ordusuna karşı korumaları" yönünde talimat vermişti.