Dürziler: Pusulamız Şam: İsrail provokasyonunu reddettiler

İşgalci güç İsrail'in Suriye'yi istikrarsızlaştırma ve parçalama hedefli çabaları devam ediyor. Netanyahu yönetimi son olarak Şam'ın güneyinde yaşayan Dürziler üzerinden provokatif bir işgale zemin hazırlamak istiyor. Suriye'nin güneyinde yer alan Süveyda ilindeki en büyük Dürzi silahlı grubun sözcüsü Basim Ebu Fahr, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Suriye'nin yanındayız, devlet kurumlarını destekliyoruz. Şam her zaman pusulamız oldu" sözleriyle bu provokasyona karşı çıktı. Süveyda'da en büyük Dürzi silahlı grup olan "Onur Adamları Hareketi"nin sözcüsü Basim Ebu Fahr, Suriye televizyonuna yaptığı açıklamada, "Suriye'nin yanındayız, devlet kurumlarını destekliyoruz. Şam her zaman pusulamız oldu. Netanyahu'nun Suriye'deki Dürzileri koruduğu yönündeki iddiaları kınıyoruz" ifadelerini kullandı.