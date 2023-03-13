PKK'yı bu kez CENTCOM ziyaret etti

ABD Genelkurmay başkanının ardından Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM komutanı da terör örgütünün kontrolündeki bölgeye gitti. Buradaki ABD askerleriyle bir araya geldi ve DEAŞ militanlarının ailelerinin tutulduğu kampları gezdi. General Kurilla, terör örgütü YPG güdümündeki “Suriye Demokratik Güçleri”ne ait kampları ve burada konuşlanan ABD askerlerini ziyaret etti. CENTCOM’dan yapılan yazılı açıklamada, ABD’li komutanın “ABD birlikleri ve terör örgütü DEAŞ’la mücadele bağlamında kilit rol oynayan yerleri” ziyaret ettiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca Kurilla’nın DEAŞ militanlarının ailelerinin bulunduğu kampları da ziyaret ettiği belirtildi. Kurilla, ABD Genelkurmay Başkanı Milley’den farklı olarak terör örgütü elebaşlarıyla görüştüğünü açıkça belirtti. Milley’nin ziyareti sonrası yapılan açıklamada, ABD Genelkurmay Başkanı’nın Suriye’de sadece ABD askerleri ile görüştüğü yazılmıştı. Milley’nin ziyaretinin ardından ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmış ve izahat istenmişti.