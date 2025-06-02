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Polonya'da cumhurbaşkanı seçimini yüzde 50,9 ile Nawrocki kazandı

Polonya'da cumhurbaşkanı seçimini yüzde 50,9 ile Nawrocki kazandı

09:262/06/2025, Pazartesi
DHA
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Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) tarafından desteklenen Karol Nawrocki, Polonya'daki başkanlık seçimlerini kıyasıya geçen bir yarış sonucunda kazandı. Nawrocki, AB yanlısı rakibi Rafał Trzaskowski'yi yenilgiye uğrattı.
Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) tarafından desteklenen Karol Nawrocki, Polonya'daki başkanlık seçimlerini kıyasıya geçen bir yarış sonucunda kazandı. Nawrocki, AB yanlısı rakibi Rafał Trzaskowski'yi yenilgiye uğrattı.

Polonya'da cumhurbaşkanı seçiminin çekişmeli ikinci turu ilkinden de çekişmeli geçti. Erken zafer ilan eden Trzaskowski yenildi.

Polonya'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu oyların yüzde 50,9'unu alan Karol Nawrocki kazandı.


Polonya'da dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda kayıtlı 29 milyon seçmen, Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ve muhalefetteki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisinin adayı tarihçi Nawrocki arasında seçim yapmak için sandık başına gitti. Seçim Komisyonu tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre, Nawrocki oyların yüzde 50,9'unu alarak ülkeyi 5 yıl boyunca cumhurbaşkanı makamında temsil edecek isim oldu. Seçim öncesi anketlerde az farkla önde gösterilen Trzaskowski'nin ise oy oranı yüzde 49,1 olarak açıklandı.



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