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Dünya Pompeo Lavrovla görüşecek
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AMERİKA

Pompeo Lavrov'la görüşecek

Pompeo Lavrov'la görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 14 Mayıs'ta Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşecek.

Haber Merkezi AA
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, 14 Mayıs'ta Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşeceği bildirildi.

  • ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pompeo'nun 12-14 Mayıs'ta Rusya'nın Moskova ve Soçi kentlerine gideceği belirtildi.

Pompeo'nun 13 Mayıs'ta ABD'nin Moskova Büyükelçiliği personeli ve Amerikalı iş adamları ile görüşeceği ifade edilen açıklamada, "Pompeo, 14 Mayıs'ta da ikili ve çok taraflı tüm sorunları görüşmek üzere Putin ve Lavrov ile Soçi'de bir araya gelecek." bilgisi verildi.

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