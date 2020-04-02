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KORONAVİRÜS

Prof. Dr. Nebahat Bulut'dan sanal hastane: Raporumun anlamı ne?

Hastanelerin yükünü hafifletmek için sosyal medyada “Raporumun anlamı ne?” projesi başlatıp vatandaşlara yardımcı olan Prof. Dr. Nebahat Bulut çalışmasını bir adım ileriye taşıdı. Kadın doğum uzmanı, onkolog, ürolog, alerji doktoru, genel cerrah, patolog, radyolog, kalp damar cerrahisi uzmanı 10 doktorun desteğiyle proje sanal hastaneye dönüştü. Doktorlar MR, röntgen raporlarını tahlil ederek vatandaşlara yol gösteriyor.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Nebahat Bulut
Nebahat Bulut

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların sağlık kuruluşlarına gitmesini önlemek bu sayede meslektaşlarının iş yükünü hafifletmek için “Raporumun anlamı ne?” projesi başlatan Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Nebahat Bulut, projeyi bir adım öteye taşıdı. Aralarında kadın doğum uzmanı, onkolog, ürolog, alerji doktoru, genel cerrah, patalog, radyolog, kalp damar cerrahisi uzmanı 10 doktor projeye destek verdi. “Raporumun anlamı ne?” projesi adeta sanal hastaneye dönüştü.

HALKA GENİŞLİYOR

İlk olarak Yeni Şafak’ın gündeme getirdiği “Raporumun anlamı ne?” projesinin oldukça ilgi gördüğünü kaydeden Prof. Bulut, “Cerrahpaşa’dan bir profesörle yine sosyal medya üzerinden karşılaştık. Ona sordum ‘böyle bir projemiz var, destek olur musunuz’ diye, kabul etti. Vatandaşların ulaştırdığı mesajlarda MR, röntgen gibi raporların yanı sıra genel sağlıkla ilgili sorular da vardı. Bu nedenle onkolog, üroloji uzmanı, tıp hukuku üzerine çalışan arkadaşlarım vardı, onlara sordum. ‘Tabi ki katılırız’ dediler. Böylece halka genişlemeye başladı” dedi.

VESİLE OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM

Sosyal medya üzerinden bazı hocaların “Sorularınız varsa sorabilirsiniz” şeklinde paylaşımlarda bulunduğunu gören Bulut, bu hocalarla iletişime geçerek halkayı genişlettiğini söyledi. Projenin kendi kendine çoğalan bir yapıya dönüştüğünü ifade eden Bulut, “Vesile olduğum için mutluyum. Koronavirüs nedeniyle vatandaşların kafasında çok fazla soru var ve herkesin hemen bu sorulara yanıt verecek doktor akrabası olmayabilir. Büyük bir açık olduğunu hissediyordum. Çok yoğun bir geri dönüş var. Beş dakika telefonu elimden bıraksam hemen mesajlar yığılıyor. Sabahtan beri cevap verdiğim mesaj 500’den fazla” diye konuştu.

ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

  • Atılan mesajların genel sağlık sorunlarının yanısıra korona belirtilerini de içerdiğine dikkat çeken Prof. Bulut, “Hem doktorlar hastaları evde tutmak istiyor. Devletimiz hükümetimiz hastaların evde kalması yönünde çağrılar yapıyor. Aslında hastalar da evde kalmak istiyor. Atılan mesajlarda ‘hastaneye gidip sistemi kilitlemek istemiyorum ama sonucumu da merak ediyorum’ gibi ifadeler yer alıyor. Bu projeyi sağlıklı tutmak için elimden geleni yapacağım. Amaçtan sapmaması için çok dikkatli ilerliyoruz” diye konuştu. Bulut, vatandaşların sağlık kuruluşlarına gitmemesi yönünde çağrısını yineledi.

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