Putin Almanya Başbakanı Scholz'u da dev masada ağırladı

Ukrayna’daki kriz ve Rusya’nın batıya sunduğu güvenlik garantileri taslağı konusunun ardından Rusya ve batılı ülkeler arasında diplomatik görüşmeler devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’u Kremlin Sarayı’nda ağırlayan Rusya lideri Putin bugün de Almanya’nın yeni Başbakanı Olaf Scholz’u konuk etti.

Rusya’ya gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, Rus doktorlara PCR testi yaptırmayı kabul etmediği, Moskova’daki Almanya Büyükelçiliğinde görevli bir Alman doktora PCR testi yaptırdığı aktarıldı. İkili görüşme gerçekleştirmek üzere Kremlin Sarayı’na giden Scholz, Putin tarafından karşılanırken liderler, özel görüşmeye geçmeden önce kısa açıklamalarda bulundu.

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Almanya Devlet Başkanı Olaf Scholz ile önemli konuları ele alacaklarını söyleyen Putin, “Görüşmemizin önemli bir bölümünü Avrupa’daki güvenlik durumu ve Ukrayna çevresindeki olaylarla bağlantılı konulara ayıracağız" dedi.

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Geçtiğimiz hafta Macron ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan Putin, "Tartışmamız sırasında gündeme getirilen konuların özü hakkında sizi bilgilendirdiğini biliyorum. Neler olduğuna dair sizin değerlendirmenizi de duymak faydalı olur" şeklinde konuştu.

Scholz ise başbakanlık görevine yeni başladığını hatırlatarak, "Görüşmemizin gerçekleşmesine sevindim. Rusya ziyareti benim için özel oldu" dedi.

Bu görüşmenin zamanlamasının da önemli olduğuna vurgu yapan Scholz, devletler arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inandığını ifade etti.

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SCHOLZ DA MACRON GİBİ PCR TESTİNİ REDDETTİ

Geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi öncesi Rus doktorlara PCR testi yaptırmadığı için görüşmenin dev masada yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Kremlin de Macron’un, Rus doktorlara PCR testi yaptırmak istemediğini doğrulamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u da bugün dev masada ağırladı.

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Bu arada Scholz'un, tıpkı Macron gibi Moskova'da PCR testi yaptırmayı reddettiği belirtildi.

DÜNYA Putin'in masası yine gündem oldu





FOTOĞRAF 12 Sky News'in haberinde, Macron'un Putin ile yaptığı görüşmeden önce, DNA örneği alınmasını önlemek için test yaptırmayı kabul etmediği, bu nedenle iki liderin 6 metrelik masada bir araya geldiği kaydedildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Putin'in bazı durumlarda konuk ettiği liderlerle yakın mesafede, bazılarıyla ise uzun masada görüştüğünü anlattı. \"(Macron ile Putin'in bir araya geldiği masa) Buradaki mesafe de 6 adımlık oluyor. Bu, bazı liderlerin kendi kurallarına göre hareket etmemelerine ve kabul eden tarafla test konusunda etkileşimde olmamalarına bağlıdır.\" ifadesini kullanan Peskov, bunu anlayışla karşıladıklarını ve bunun dünyada uygulandığını aktardı. Peskov, ancak bu durumda, ek önlemlerle ilgili protokolün devreye girdiğini ve uzun mesafe uygulamasının kullanıldığını vurguladı. Dmitriy Peskov, iki ülkenin sağlık uzmanlarının etkileşim kurması ve karşılıklı test yapması halinde bu tür önlemlerden kaçınmak ve kontak kurmak için imkan bulunduğunu belirtti. Macron'un, Rusya-Ukrayna krizini görüşmek için 7 Şubat'ta gittiği Rusya'nın başkenti Moskova'da, Putin tarafından uzun bir masanın öteki ucunda karşılanması, ülkede geniş yankı bulmuştu. Macron ile Putin arasındaki 'uzun masa' krizinin nedeni belli oldu: 'DNA örneğim alınır' diyerek reddetmiş Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna krizini görüşmek için bir araya gelmişti. Moskova'da gerçekleşen görüşmelere, Putin'in Macron'a karşı tavırları ve görüştükleri masa damga vurmuştu. İngiliz basını, iki lider arasındaki krizin, Macron'un DNA örneğinin alınmasını önlemek için test vermeyi kabul etmemesi nedeniyle başladığını öne sürdü.

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