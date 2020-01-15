Dünya Putin başbakanlık görevi için Mişustini önerdi
ASYA

Putin başbakanlık görevi için Mişustin'i önerdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Vergi Servisi Başkanı Mihail Mişustin’i, Dmitriy Medvedev’den boşalan başbakanlık görevine önerdi. 1966 yılında Moskova’da doğan Mişustin, 2010’dan bu yana Rusya Federal Vergi Servisi başkanlığı görevini yürütüyordu.

Haber Merkezi AA
Vladimir Putin-Mihail Mişustin
Vladimir Putin-Mihail Mişustin

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Putin’in Mişustin’le görüşerek başbakanlık görevini teklif ettiği belirtildi.

Mişustin’in görevi kabul ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, Putin’in adaylık teklifini, onay için Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunduğu kaydedildi.

Duma Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, Duma'ya uluşan Mişustin'le ilgili adaylık teklifinin oylaması yarın gerçekleştirilecek.

Dmitriy Medvedev, bugün Putin’e hükümetin istifasını sunmuş, Putin de istifayı onaylamıştı.

  • 1966 yılında Moskova’da doğan Mişustin, 2010’dan bu yana Rusya Federal Vergi Servisi başkanlığı görevini yürütüyordu.
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