​Putin Batı ile anlaşmak istiyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Batı ile yeni büyük bir anlaşma yapmak istediğini söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin son gelişmeleri değerlendiren Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasını görüştüğünü belirtti. Yeniden müzakere masasına dönüleceğini ifade eden Kalın, “Anladığımız şey, Sayın Putin’in Batı ile yeni büyük bir anlaşma yapmak istemesidir. Bu, kısmen şüphesiz Ukrayna ile ilgili ancak asıl mesele, Rusya ile Batı dünyası arasında gerçekten yeni bir anlaşmadır” dedi.

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