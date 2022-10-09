Dünya Putin Batı ile anlaşmak istiyor
AVRUPA

Putin Batı ile anlaşmak istiyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Batı ile yeni büyük bir anlaşma yapmak istediğini söyledi. CNN International’a konuşan Kalın, “Bu, kısmen şüphesiz Ukrayna ile ilgili ancak asıl mesele, Rusya ile Batı dünyası arasında gerçekten yeni bir anlaşmadır” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Putin Batı ile anlaşmak istiyor
​Putin Batı ile anlaşmak istiyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Batı ile yeni büyük bir anlaşma yapmak istediğini söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin son gelişmeleri değerlendiren Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasını görüştüğünü belirtti. Yeniden müzakere masasına dönüleceğini ifade eden Kalın, “Anladığımız şey, Sayın Putin’in Batı ile yeni büyük bir anlaşma yapmak istemesidir. Bu, kısmen şüphesiz Ukrayna ile ilgili ancak asıl mesele, Rusya ile Batı dünyası arasında gerçekten yeni bir anlaşmadır” dedi.

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