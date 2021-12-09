Putin Biden’dan NATO'nun doğuya genişlememesi için garanti istedi

Ukrayna-Rusya sınırında tansiyon her geçen gün yükselirken, ABD istihbaratının, “Moskova Kiev’i işgale hazırlanıyor” iddiaları üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden, video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “Biden, Başkan Putin’e, Rusya’nın Ukrayna’yı işgale soyunması halinde, ABD ve müttefikleri Rusya’ya ekonomik yaptırımlar uygulayacak” ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov ise, ekonomik yaptırımların halihazırda zaten uygulandığını ve bir etkisi olmadığını ifade ederek tehditlerin kendileri için bir şey ifade etmediğine işaret etti.

NATO’NUN GENİŞLEMESİNİ ÖNLEYECEĞİZ

Görüşme sonrası Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, yaptırım tehdidine karşın Putin, “NATO’nun Ukrayna topraklarını ele geçirmek için attığı adımlardan ve ülkedeki askeri kapasitesini artırmasından kaynaklanan gerilimden Rusya’nın sorumlu tutulamayacağını” ifade etti.

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Rus lider, Ukrayna’daki NATO varlığının azaltılmasının gerekliliğine işaret ederek, “Rusya, NATO’nun doğuya doğru genişlemesini ve komşu ülkelerde saldırgan silah sistemlerinin konuşlandırılmasını önleyecek” ifadesini kullandı.

GARANTİ İSTEDİ

Rusya tarafından yapılan açıklamada, Putin’in Biden’dan, NATO’nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair garanti istediği duyuruldu.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Putin’in Ukrayna’yı işgal etmesinin ağır sonuçları olacağını ancak Ukrayna’ya asker gönderme seçeneğinin şu anda masada olmadığını açıkladı.

TALEP LİSTESİNİ İLETTİ

Beyaz Saray cephesi, Biden’ın Putin ile toplantısının ardından İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya liderleri ile görüşme gerçekleştirdiğini ve perşembe günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceğini açıkladı. Rus liderin güvence isteğini karşılama arayışına girişen Biden, görüşme sonrası, Putin’in talep listesini müttefiklerine iletti. ABD’nin yaptırım tehditlerine karşın Kremlin’in “bir etkisi olmaz” diyerek, “NATO’nun genişlemesini önleyeceğiz” resti, “Biden Putin’e ödün verdi” yorumlarına sebep oldu.