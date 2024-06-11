|
Dünya

Putin bugün Bakan Fidan ile görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. Fidan, Nijniy Novgorod kentinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelmişti.

13:04 - 11/06/2024 Salı
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya temasları Nijniy Novgorod kentinde devam ediyor.


Fidan, 10 ülkeden oluşan BRICS grubu bünyesinde düzenlenen BRICS+ oturumuna katıldı. Toplantıda uluslararası güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve küresel yönetişim konuları ele alındı.


Oturumda BRICS üyesi ülkelerin yanı sıra Türkiye dahil 15 konuk ülkenin Dışişleri Bakanı da hazır bulundu.


Rus mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Nijniy Novgorod kentinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.


Görüşmede, ikili ve bölgesel ilişkiler ele alındı, Türkiye açısından önem arz eden ekonomik konular gündeme getirildi. İki bakan, Gazze’deki son durumu da değerlendirdi.


Putin ile de görüşecek

Bakan Fidan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüşmesi bekleniyor.

#Hakan Fidan
#Putin
#Rusya
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MSÜ mülakatları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2024 Milli Savunma Üniversitesi fiziki yeterlilik sınavı tarihleri