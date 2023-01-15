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Putin: Her şey plana göre ilerliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldığı bir televizyon programında Rusya’nın Ukrayna’da sürdüğü askeri operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Her şey Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay’ın planına göre ilerliyor" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Putin: Her şey plana göre ilerliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü askeri operasyona dair önemli açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir televizyon programında askeri operasyonun dinamiklerini olumlu olarak değerlendiren Putin, "Dinamikler olumlu. Her şey Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay’ın planına göre ilerliyor. Ayrıca umuyorum ki, savaşçılarımız çalışmalarının sonuçlarıyla bizleri bir kez daha memnun edecek" ifadelerini kullandı.

Rusya açıkladı, Ukrayna yalanladı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz cuma günü yapılan açıklamada, Ukrayna ordusu ile devam eden şiddetli çatışmaların ardından Donetsk’e bağlı kritik öneme sahip Soledar kentinde kontrolün ele geçirildiği bildirilmişti. Soledar üzerinde tam kontrolün sağlanmasıyla güneybatıda bulunan Bakhmut şehrindeki Ukraynalı birliklerin ikmal yollarının kesileceği ve ardından Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ablukaya alınacağı belirtilmişti.

Rusya’dan gelen kritik açıklamaya Ukrayna’dan da yanıt gecikmemişti. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Doğu Askeri Komutanlığı Sözcüsü Serhiy Cherevatyi, Rusya’nın Soledar’da kontrolü ele geçirdiği bilgisinin doğru olmadığını belirtmişti. Cherevatyi, “Askerlerimizin konumlarını açıklamak istemediğimiz için daha fazla ayrıntı vermeyeceğiz" demişti.

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