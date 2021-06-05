Dünya Putin ile Biden görüşmesi Çok büyük bir gelişme beklemiyorum
ASYA

Putin ile Biden görüşmesi: Çok büyük bir gelişme beklemiyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin sonuçlarıyla ilgili çok büyük bir gelişme beklemediğini söyledi. Putin, "Bu görüşmenin sonuçlarıyla ilgili çok büyük bir gelişme beklemiyorum. Ancak, Rusya tarafının yaratmadığı çelişkilere rağmen, uyuşan çıkarlarımız var" dedi.

Haber Merkezi AA
Putin ile Biden görüşmesi: Çok büyük bir gelişme beklemiyorum
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında, Rus haber ajansı TASS tarafından organize edilen, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan’ın da yer aldığı, dünyanın önde gelen haber ajansları yöneticilerinin sorularını video konferans yöntemiyle yanıtladı.

  • Rusya ve ABD arasındaki ilişkilere değinen Putin, ABD’nin ikili ilişkileri kötüleştirdiğine işaret ederek "Rus-Amerikan ilişkilerini bu duruma düşüren biz değiliz." yorumunda bulundu. İki ülkenin birbirine saygı duyması ve birbirinin çıkarlarını dikkate alması gerektiğini vurgulayan Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile 16 Haziran’da İsviçre’nin Cenevre kentinde görüşeceğini anımsattı. Putin, "Bu görüşmenin sonuçlarıyla ilgili çok büyük bir gelişme beklemiyorum. Ancak, Rusya tarafının yaratmadığı çelişkilere rağmen, uyuşan çıkarlarımız var" şeklinde konuştu.

Biden’ın tecrübeli bir siyasetçi olduğunu belirten Putin, görüşmenin yapıcı olacağı umudunu paylaştı.

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"ABD doları çeşitli yaptırımlar için kullanıyor"

Rusya'nın dolar kullanımını tümüyle bırakıp bırakmayacağına yönelik bir soruyu yanıtlayan Putin, dolar hakkında söylediği sözlerin tam anlamıyla anlaşılmadığını savunarak "Dolar hakkında bir şeyler söylediğimi duyduysanız ve bunu, rezerv para birimi veya evrensel bir çözüm aracı olarak ondan kurtulmak istediğimiz olarak anladıysanız, bu doğru değil. Bahsettiğim şey bu değildi" dedi.

  • Konuşmalarında, ABD’nin doları kullanma şeklini eleştirdiğini anlatan Putin, "ABD doları çeşitli yaptırımlar için kullanıyor. Örneğin, Rusya askeri-teknik alanda iş birliği yaptığı ortaklarına dolarla ödeme yapamıyor" şeklinde konuştu.

ABD’nin Rusya’yı farklı para birimleriyle ödemeler yapmak zorunda bıraktığını belirten Putin, "Amerikalı ortaklarımız, bizi bunu yapmaya zorluyorlar. Dolar kullanımını bilinçli olarak terk etmiyoruz, buna mecbur bırakılıyoruz. Bunu yaptığımızda, ortağımızla olan finansal ilişkimizde de belirli bir sistem oluşmuş oluyor" ifadelerini kullandı.

Putin, ABD’nin doları siyasi bir araç olarak kullanarak kendine zarar verdiğine işaret ederek "Oturdukları dalı kesiyorlar. Bunu dünyadaki herkes görebiliyor. Bu nedenle de sadece bizim ülkemizde değil tüm dünyadaki rezervlerde doların payı azalıyor" dedi.

Enerji şirketlerinin de dolar kullanımını azaltabileceğini belirten Putin, "Bu, dünyanın rezerv para birimi olarak dolara ciddi bir darbe olur" şeklinde konuştu.

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Kongre baskını yorumu

Rusya'daki siyasi muhalefetin faaliyetleriyle ilgili konuşan Putin, muhalefetin yasalar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Ülkede, 35 siyasi partinin kayıtlı olduğu bilgisini paylaşan Putin, "Siyasi sistemimiz çeşitli şekilde değerlendirilebilir. Bu sistem, Rus toplumunun gelişim seviyesine göre gelişiyor. Hayatımızın bu parçasını organize edilmesine yönelik kendi kararımızı almamıza izin verin" dedi.

  • ABD Kongre binasına ocak ayında baskın düzenlendiğini anımsatan Putin, bu baskında birçok kişinin gözaltına alındığına dikkati çekerek "Bu adamların neden gözaltına alındığını hiç merak ettiniz mi? Neden sadece Rusya’daki sistem dışı muhalefet sizleri ilgilendiriyor?" diye konuştu.

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"Almanya’nın gelecekteki yönetimi ile çalışmaya hazırız"

Rusya ve Almanya arasındaki ilişkilere de bir soru üzerine değinen Putin, Almanya yönetiminin değişeceğine dikkati çekti. Putin, şu değerlendirmeyi yaptı:

  • "Almanya öncelikli ortaklarımızdan biridir. Almanya’nın gelecekteki yönetimi, ilişkilerimizin özel yapısını ve işbirliğimizin devam ettirilmesine olan ilgiyi göz önünde bulundurarak Rusya ile siyasi alanda gerekli şekilde ilişki kuracağını umuyorum. Tam ölçekli çalışmaya ve tüm zorlukların üstesinden gelmeye hazırız."

Putin, Belarus’ta Ryanair uçağının Minsk’e acil inmesi olayı ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun tavrına ilişkin soruyu yanıtlayarak şunları söyledi:

"Başka ülkelerin liderlerini değerlendirebilecek yetkiye sahip değilim. Lukaşenko, bana Minsk’e inen uçağın bomba ihbarı nedeniyle indiğini söyledi. Pilotun ise Minsk’e inmek için zorlanmadığını belirtti. Belarus Cumhurbaşkanı'nın eylemlerini benim bir şekilde değerlendirmem doğru veya etik olmaz."

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"Filistin meselesinin çözümüne dair konuların kenara atılmaması gerekiyor"

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'ın "Geçen ay, Filistinli sivillere yönelik şiddetin kayda değer şekilde arttığına şahit olduk. Önemli bir Müslüman nüfusa sahip ve İsrail’le güçlü ilişkilere sahip Rusya, Filistin ile İsrail arasındaki çatışmalara nasıl bir diplomatik katkı sağlayabilir?" sorusunu yanıtlayan Putin, Rusya’nın İsrail ve Filistin’le çok iyi ve dostane ilişkilerinin olduğunu belirtti.

  • Bölgedeki ilişkilerin farklı ülkeler arasında, özellikle Arap ülkeleri ile İsrail arasında normalleşmesini memnuniyetle karşıladıklarını anlatan Putin, "İlişkiler bir kez yeniden kurulduğunda, bu ülkelerin ve milletlerin her zaman yararınadır" dedi.

Putin, mevcut tüm konuları tartışmak için çok taraflı bir platform oluşturmaya ve çok taraflı bir iş birliğine ihtiyaç olduğuna işaret ederek "Uluslararası toplumun özel ilgi göstermesi gereken bazı konular var. Şu anda, İsrail-Filistin sorunu çözülmeden bölgede kalıcı bir barışın sağlanmasının mümkün olmayacağına şahit oluyoruz" diye konuştu.

Filistin içerisindeki farklılıkların üstesinden gelinmesinin de önemli bir unsur olduğunu belirten Putin, "İsrail yerleşimleri meselesi de söz konusu ama biriken başka meseleler de var. Bütün bunlar dikkatli bir çalışma gerektirir. Konunun hassaslığı ve tüm dünya için taşıdığı önem göz önünde bulundurulduğunda, Filistin sorununun çözümüne dair konuların uluslararası siyasetin arka planına veya kenara atılmaması önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

  • Putin, mevcut sorunların, o bölgede yaşayan her iki halkın da çıkarları açısından çözülmesini umduklarını dile getirerek şunları kaydetti:
  • "İki devletli çözümün, yani Filistin devletinin ve İsrail devletinin kurulması gibi temel sorunların bu topraklarda yaşayan her iki halkın, milletlerin çıkarları açısından çözülmesini umuyoruz. Bu çözüm, uzun vadeli perspektifi de olduğu gibi hesaba katmalıdır. Mevcut kısa vadeli çıkarlar tarafından yönlendirilmemek çok önemlidir. Yapmamız gereken, kalıcı ve uzun vadeli bir barışı aklımızda tutmaktır. Yaptığımız kısa sohbetten yola çıkarak bu eski sorunu çözmek için bir reçete bulabileceğimi sanmıyorum ancak Rusya diğer katılımcılarla birlikte Filistin-İsrail sorununun çözümüne katkıda bulunmaya devam edecek."

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ABD Başkanı Joe Biden, 1986 yılında katıldığı bir konferansta İsrail ile ilgili söyledikleri sosyal medyada tekrar gündem oldu. Biden konuşmasında, 'İsrail'i desteklediğimiz için özür dilemeye gerek yok. Eğer bir İsrail olmasaydı, ABD çıkarlarını korumak için bir İsrail icat etmek zorundaydı.' ifadelerini kullanıyor.
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