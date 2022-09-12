Putin ile Macron'dan kritik görüşme

Rus güçlerinin kontorlü altında olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde üretim tamamen durdurulmuştu.

Nükleer santralin akıbeti için Fransa lideri Macran, Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenliğini sağlamaya odaklanarak Ukrayna'daki durum hakkında ayrıntılı ve açık bir şekilde yapılan görüşmede, Rus tarafı "Ukrayna'nın radyoaktif atık depolama tesisi de dahil olmak üzere santrale yönelik düzenli olarak saldırılarına" dikkat çekti.

'BOMBALAMA DURDURULMALI'

Putin, santralin fiziksel olarak korunmasını sağlamak için Rus tarafının aldığı önlemler hakkında bilgi verirken, santralin bombalanmasının bir an önce durdurulması için Kiev yetkililerini etkileme gereğini vurguladı.

Görüşmede Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) katılımıyla santral çevresindeki durumla ilgili siyasi olmayan etkileşim için karşılıklı olarak hazır olunduğu ifade edildi.

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Ayrıca Putin, Ukrayna güçlerinin Batılı ülkelerce sağlanan silahları kullanarak Donbas'ta şehirlerin sivil altyapısını yoğun bir şekilde bombalamaya devam ettiğini ve bunun sonucunda sivillerin zarar gördüğünü vurguladı.

Küresel gıda güvenliği sorunlarının tartışıldığı görüşmede, Karadeniz limanlarından ihraç edilen tahılın öncelikle gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına yönlendirilmesi gerektiği görüşü teyit edildi. Bu amaçla, Avrupa Komisyonu'nun Rus tarım ürünlerinin ve gübrelerinin Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika pazarlarına arzının önünde engel oluşturmamasının son derece önemli olduğu belirtildi.

Görüşmede ayrıca gündeme getirilen konularda diyaloğun sürdürülmesi kararlaştırıldı.

FOTOĞRAF 12 Sky News'in haberinde, Macron'un Putin ile yaptığı görüşmeden önce, DNA örneği alınmasını önlemek için test yaptırmayı kabul etmediği, bu nedenle iki liderin 6 metrelik masada bir araya geldiği kaydedildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Putin'in bazı durumlarda konuk ettiği liderlerle yakın mesafede, bazılarıyla ise uzun masada görüştüğünü anlattı. \"(Macron ile Putin'in bir araya geldiği masa) Buradaki mesafe de 6 adımlık oluyor. Bu, bazı liderlerin kendi kurallarına göre hareket etmemelerine ve kabul eden tarafla test konusunda etkileşimde olmamalarına bağlıdır.\" ifadesini kullanan Peskov, bunu anlayışla karşıladıklarını ve bunun dünyada uygulandığını aktardı. Peskov, ancak bu durumda, ek önlemlerle ilgili protokolün devreye girdiğini ve uzun mesafe uygulamasının kullanıldığını vurguladı. Dmitriy Peskov, iki ülkenin sağlık uzmanlarının etkileşim kurması ve karşılıklı test yapması halinde bu tür önlemlerden kaçınmak ve kontak kurmak için imkan bulunduğunu belirtti. Macron'un, Rusya-Ukrayna krizini görüşmek için 7 Şubat'ta gittiği Rusya'nın başkenti Moskova'da, Putin tarafından uzun bir masanın öteki ucunda karşılanması, ülkede geniş yankı bulmuştu. Macron ile Putin arasındaki 'uzun masa' krizinin nedeni belli oldu: 'DNA örneğim alınır' diyerek reddetmiş Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna krizini görüşmek için bir araya gelmişti. Moskova'da gerçekleşen görüşmelere, Putin'in Macron'a karşı tavırları ve görüştükleri masa damga vurmuştu. İngiliz basını, iki lider arasındaki krizin, Macron'un DNA örneğinin alınmasını önlemek için test vermeyi kabul etmemesi nedeniyle başladığını öne sürdü.

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