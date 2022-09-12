Dünya Putin ile Macrondan kritik görüşme
AVRUPA

Putin ile Macron'dan kritik görüşme

Rus güçlerinin kontorlü altında olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde üretim tamamen durdurulmuştu. Nükleer santralin akıbeti için Fransa lideri Macran, Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenliğini sağlamaya odaklanarak Ukrayna'daki durum hakkında ayrıntılı ve açık bir şekilde yapılan görüşmede, Rus tarafı "Ukrayna'nın radyoaktif atık depolama tesisi de dahil olmak üzere santrale yönelik düzenli olarak saldırılarına" dikkat çekti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Putin ile Macrondan kritik görüşme
Arşiv

Rus güçlerinin kontorlü altında olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde üretim tamamen durdurulmuştu.

Nükleer santralin akıbeti için Fransa lideri Macran, Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenliğini sağlamaya odaklanarak Ukrayna'daki durum hakkında ayrıntılı ve açık bir şekilde yapılan görüşmede, Rus tarafı "Ukrayna'nın radyoaktif atık depolama tesisi de dahil olmak üzere santrale yönelik düzenli olarak saldırılarına" dikkat çekti.

'BOMBALAMA DURDURULMALI'

Putin, santralin fiziksel olarak korunmasını sağlamak için Rus tarafının aldığı önlemler hakkında bilgi verirken, santralin bombalanmasının bir an önce durdurulması için Kiev yetkililerini etkileme gereğini vurguladı.

Görüşmede Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) katılımıyla santral çevresindeki durumla ilgili siyasi olmayan etkileşim için karşılıklı olarak hazır olunduğu ifade edildi.

Ayrıca Putin, Ukrayna güçlerinin Batılı ülkelerce sağlanan silahları kullanarak Donbas'ta şehirlerin sivil altyapısını yoğun bir şekilde bombalamaya devam ettiğini ve bunun sonucunda sivillerin zarar gördüğünü vurguladı.

Küresel gıda güvenliği sorunlarının tartışıldığı görüşmede, Karadeniz limanlarından ihraç edilen tahılın öncelikle gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına yönlendirilmesi gerektiği görüşü teyit edildi. Bu amaçla, Avrupa Komisyonu'nun Rus tarım ürünlerinin ve gübrelerinin Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika pazarlarına arzının önünde engel oluşturmamasının son derece önemli olduğu belirtildi.

Görüşmede ayrıca gündeme getirilen konularda diyaloğun sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Macron ile Putin arasındaki 'uzun masa' krizinin nedeni belli oldu: 'DNA örneğim alınır' diyerek reddetmiş
FOTOĞRAF 12
Title
Sky News'in haberinde, Macron'un Putin ile yaptığı görüşmeden önce, DNA örneği alınmasını önlemek için test yaptırmayı kabul etmediği, bu nedenle iki liderin 6 metrelik masada bir araya geldiği kaydedildi.
Title
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Putin'in bazı durumlarda konuk ettiği liderlerle yakın mesafede, bazılarıyla ise uzun masada görüştüğünü anlattı.
Title
\"(Macron ile Putin'in bir araya geldiği masa) Buradaki mesafe de 6 adımlık oluyor. Bu, bazı liderlerin kendi kurallarına göre hareket etmemelerine ve kabul eden tarafla test konusunda etkileşimde olmamalarına bağlıdır.\" ifadesini kullanan Peskov, bunu anlayışla karşıladıklarını ve bunun dünyada uygulandığını aktardı.
Title
Peskov, ancak bu durumda, ek önlemlerle ilgili protokolün devreye girdiğini ve uzun mesafe uygulamasının kullanıldığını vurguladı.
Title
Dmitriy Peskov, iki ülkenin sağlık uzmanlarının etkileşim kurması ve karşılıklı test yapması halinde bu tür önlemlerden kaçınmak ve kontak kurmak için imkan bulunduğunu belirtti.
Title
Macron'un, Rusya-Ukrayna krizini görüşmek için 7 Şubat'ta gittiği Rusya'nın başkenti Moskova'da, Putin tarafından uzun bir masanın öteki ucunda karşılanması, ülkede geniş yankı bulmuştu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Macron ile Putin arasındaki 'uzun masa' krizinin nedeni belli oldu: 'DNA örneğim alınır' diyerek reddetmiş
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna krizini görüşmek için bir araya gelmişti. Moskova'da gerçekleşen görüşmelere, Putin'in Macron'a karşı tavırları ve görüştükleri masa damga vurmuştu. İngiliz basını, iki lider arasındaki krizin, Macron'un DNA örneğinin alınmasını önlemek için test vermeyi kabul etmemesi nedeniyle başladığını öne sürdü.

Putin - Macron görüşmesindeki dev masayı gören mizahşörler boş durmadı
FOTOĞRAF 10
Title
Ukrayna'nın doğusunda yaşanan kriz devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. <br><br>
Title
Basına kapalı yapılan görüşme öncesi Putin, Fransa'nın diyalog sürecine katkı sağlama yönünde çabaları olduğuna dikkat çekerek, 'Rusya ve Fransa'nın güvenlik konularında ortak endişeleri var' dedi.<br><br>
Title
Macron ise, Avrupa'daki gerilimi işaret ederek, 'Avrupa'da güvenlik ve istikrarı korumanın tek yolunun diyalog olduğunu düşünüyorum' ifadelerini kullandı.<br><br>
Title
Görüşmeyle ilgili basına servis edilen fotoğraflarda iki liderin ayrı uçlarda oturduğu uzun masa sosyal medyada gündem oldu.<br><br>
Title
Uzmanlar, Rusya Devlet Başkanı’nın bu masa ile Macron’a mesaj verdiği yorumunu yaptı. Fransız diplomatik kaynakları, “Cumhurbaşkanı Macron, Putin’den o kadar çok uzakta oturdu ki birbirlerini tercümeyi dinlemek için verilen kulaklıklar aracılığıyla duydular” yorumunu yaptı.<br><br>
Title
Title
Title
Title
Title
Putin - Macron görüşmesindeki dev masayı gören mizahşörler boş durmadı
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilim tırmanırken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un dün gece Rusya'da Devlet Başkanı Putin'in ile gerçekleştirdiği görüşmeden çözüm çıkmadı. Ancak iki liderin görüşmesindeki dev masa sosyal medyada alay konusu oldu. Çok sayıda kullanıcının yaptığı fotomontaj kareler paylaşım rekoru kırdı.
Okul zili çaldı

Okul zili çaldı

​Ders başlasın.
Tarım yerli tohumla yapılıyor

Tarım yerli tohumla yapılıyor

​Üretime yerli tohum damgası.
İnsanlar evlerini kaybedebilirler

'İnsanlar evlerini kaybedebilirler'

​Almanya Cumhurbaşkanı'ndan enerji krizi uyarısı.
17 il için uyarı

17 il için uyarı

​Meteoroloji sarı kod vererek diyerek duyurdu.
Yurt dışına giden doktorlar da dönecek

Yurt dışına giden doktorlar da dönecek

​Yeni düzenlemeden memnunlar.
Otomotivde Avrupa'ya Türkiye desteği

Otomotivde Avrupa'ya Türkiye desteği

​Enerji sıkıntısı otomotiv devlerini zora soktu.
Kamuda kadro için son viraja girildi

Kamuda kadro için son viraja girildi

​Farklılıklar bulunuyor.
Yunan zorbalığı

Yunan zorbalığı

​Atina'nın siyasi ve dini baskıları bitmiyor.
Sahte kabadayı

Sahte kabadayı

​ABD ve Fransa'nın arkasına sığındı.
Yalanların kaynağı FETÖ ve SOL örgütler

Yalanların kaynağı FETÖ ve SOL örgütler

​Dezenformasyonun kaynağı FETÖ.
Kraliçe'nin cenazesi Edinburgh'ta

Kraliçe'nin cenazesi Edinburgh'ta

​Londra öncesi son durağı.
İYİ Parti CHP ile ittifaka karşı

İYİ Parti CHP ile ittifaka karşı

​Masada zaman öldürüyoruz.
3 puan 3 golle

3 puan 3 golle

​Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup etti.
Yerli bilmecesi

Yerli bilmecesi

​Kasımpaşa, 2 yerli oyuncu ile mi sahaya çıktı?

Türk botlarını duyunca kaçtılar: Kasıtlı olarak bize ateş açtılar
Dünya

Türk botlarını duyunca kaçtılar: Kasıtlı olarak bize ateş açtılar

Ege ve Doğu Akdeniz’de Türk jetlerini taciz eden, gerginliği tırmandırmak için her türlü hamleyi yapan Yunanistan, Bozcaada açıklarında Türk gemisine saldırdı. Geminin bağlı bulunduğu şirketin yetkilisi Cengiz Oluc, saldırının uluslararası sularda yapıldığını söyleyerek, “Kasıtlı olarak ateş açtılar, Türk botlarının geldiğini duyunca kaçtılar” dedi. Saldırıyı değerlendiren Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı ise, “Bu resmen deniz korsanlığı” diye konuştu.
Sahte kabadayı: ABD ve Fransa’nın arkasına sığındı
Dünya

Sahte kabadayı: ABD ve Fransa’nın arkasına sığındı

Türkiye'ye karşı provokasyonlarına devam eden Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ege'deki tacizlerinin ardındaki ülkeleri kendi diliyle açıkladı. Çok sayıda ülkeyle ittifak kurduklarını öne süren Miçotakis, Türkiye’ye karşı ABD ve Fransa’ya güvendiğini itiraf etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bir gece ansızın gelebiliriz” uyarısı üzerine panikleyen Yunan siyasetçi, Türkçe cevap vermek zorunda kaldı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de Ankara ile yaşadığı doğal gaz krizinde Almanya'dan yardım istedi.
Kraliçe'nin cenazesi Edinburgh'ta: Londra öncesi son durağı
Dünya

Kraliçe'nin cenazesi Edinburgh'ta: Londra öncesi son durağı

Balmoral Kalesi'nde 8 Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi, İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Holyroodhouse Sarayı'na taşındı. Cenazenin geçtiği yol boyunca sıralanan çok sayıda kişi yola çiçekler bıraktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.