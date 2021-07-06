Dünya Putin ile Paşinyan yarın Moskovada görüşecek
ASYA

Putin ile Paşinyan yarın Moskova'da görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yarın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile başkent Moskova'da görüşeceği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Putin ile Paşinyan yarın Moskovada görüşecek
Putin ile Paşinyan yarın Moskova'da görüşecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yarın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile başkent Moskova'da görüşeceği bildirildi.

GÜNDEM KARABAĞ ANLAŞMASI

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin'in Paşinyan ile görüşmesinde Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de Karabağ'a ilişkin yapılan anlaşmanın uygulanması, insani yardım ve bölgedeki ekonomik ve ulaşım bağlantılarının yeniden oluşturulmasıyla ilgili konular ele alınacak.

Toplantıda, Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkiler de görüşülecek.

Ermenistan ordusu, işgal ettiği Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiye uğramış ve geçen yıl bu topraklardan çıkmıştı.

Ermenistan’da 20 Haziran'da erken parlamento seçimi yapılmıştı. Seçimin kesin sonuçlarına göre, Paşinyan’ın "Sivil Sözleşme Partisi"nin oyların yüzde 53,91’ini alarak birinci olmuştu.

Paşinyan, ülkede yeni hükümet kurulana kadar geçici olarak başbakanlık görevini yürütüyor.

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