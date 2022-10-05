Putin imzayı attı: Zaporijya Nükleer Santrali Rus mülkiyetine geçti

Dünya

Putin seferberlik için yeni düzenleme içeren kararname imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus öğretmenlere yaptığı bir konuşmada Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerindeki durumun yakın zamanda istikrarlı hale gelmesini beklediklerini belirtti. Putin ilan edilen 'kısmi seferberlik' için düzeltmeler içeren bir kararname imzaladığını da sözlerine ekledi.