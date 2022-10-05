Dünya Putin imzayı attı Zaporijya Nükleer Santrali Rus mülkiyetine geçti
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Putin imzayı attı: Zaporijya Nükleer Santrali Rus mülkiyetine geçti

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararname imzaladığı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Putin imzayı attı: Zaporijya Nükleer Santrali Rus mülkiyetine geçti
Putin, Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararname imzaladı.

Kremlin Sarayı'nın internet sayfasından yayımlanan Putin'in imzaladığı kararnamede, Zaporijya Nükleer Santrali'nin çalıştırılmasına ilişkin gerekli izinlerin verileceği belirtildi.

Kararnamede, bu santralin Rusya'nın federal mülkiyetine geçirileceği ve bu yönde Rus hükümetine talimat verildiği kaydedildi.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavat/saat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Zaporijya Nükleer Santrali, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti.

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