Dünya Putin kararını açıkladı Cezalar yolda
AVRUPA

Putin kararını açıkladı: Cezalar yolda

Rus devlet Haber ajansı RIA Novosti'nin haberine göre Putin, nisan ayında kabul edilen Rusya vatandaşlık yasasında vatandaşlığın iptali ve bu yönelik suçları özetleyen değişiklikler önerdi. Önerilen yasaya göre, Rus Ordusu hakkında “sahte haberler” yaymak veya orduyu “itibarsızlaştırmaktan” suçlu bulunan kişilerin vatandaşlıkları iptal edilebilir. Teklife göre, “Rusya'nın toprak bütünlüğünü ihlal etme” çağrısında bulunanlar ve “istenmeyen” örgütlere mensup kişiler de Rus devleti tarafından vatandaşlıktan çıkarılabilecek

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Haber Merkezi Diğer
Putin kararını açıkladı: Cezalar yolda
Putin

Rus devlet Haber ajansı RIA Novosti'nin haberine göre Putin, nisan ayında kabul edilen Rusya vatandaşlık yasasında vatandaşlığın iptali ve bu yönelik suçları özetleyen değişiklikler önerdi. Önerilen yasaya göre, Rus Ordusu hakkında “sahte haberler” yaymak veya orduyu “itibarsızlaştırmaktan” suçlu bulunan kişilerin vatandaşlıkları iptal edilebilir. Teklife göre, “Rusya'nın toprak bütünlüğünü ihlal etme” çağrısında bulunanlar ve “istenmeyen” örgütlere mensup kişiler de Rus devleti tarafından vatandaşlıktan çıkarılabilecek

LİSTE HAZIR

Vatandaşlığın iptali ile cezalandırılabilecek suçların genişletilmiş listesinin de hazır olduğu belirtilen haberde suçlar şöyle sıralandı: Radikal muhalif tutumlarla halkı kışkırtmak, Rusya'nın bayrağına hakaret, terörizm, bir hükümet görevlisinin hayatını tehdit etmek ve uyuşturucu kaçakçılığı.

Bu kanuni değişiklik, doğuştan vatandaş olan Rus vatandaşlarını kapsamayacağı yalnızca sonradan Rus vatandaşlığa almış kimlik sahipleri için geçerli olacağı kaydedildi.

PARLAMENTO HAZIR MESAJI

Rus milletvekilleri yeni tasarıyı parlamentodan hızla geçirip imzalaması için Putin'in masasına koyma kararı aldı. Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması üyesi Dmitry Vyatkin, RIA Novosti'ye “Herkes kararını vermeli: ya ülkenizden yanasınız ya da değilsiniz.” diyerek oylama çağrısında bulundu.

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