Putin: Operasyonlarımız başarıya ulaşana dek sürecek

Ekonomi

Türkiye konutun en çok değerlendiği ülkeler sıralamasında lider oldu

2021’de yaklaşık 1,5 milyon konut satış adedi ile Avrupa birincisi olan Türkiye, dünya genelinde konutun en çok değerlendiği ülkeler arasında da lider oldu. İngiliz araştırma şirketi Knight Frank’ın 56 ülkeyi incelediği 2021 yıl sonu raporuna göre, Türkiye’de konut geçen sene ortalama yüzde 59.6 değerlendi.