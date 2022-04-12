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Putin: Operasyonlarımız başarıya ulaşana dek sürecek

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Durmayacağız, askeri operasyonlarımız başarıya ulaşana dek sürecek. Operasyonda hedeflerimize ulaşacağımız konusunda şüphe yok" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Putin: Operasyonlarımız başarıya ulaşana dek sürecek
Rusya Devlet Başkanı Putin

Rusya - Ukrayna savaşında 48. güne girilirken Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş bir açıklama geldi.

"Durmayacağız" diyerek askeri operasyonların devam edeceğini belirten Putin, "Askeri operasyonlarımız başarıya ulaşana dek sürecek. Operasyonda hedeflerimize ulaşacağımız konusunda şüphe yok. Operasyon düzenleyerek Rusya'yı koruyoruz. Başka seçeneğimiz yoktu" ifadelerini kullandı.

"Kendimizi izole etmeyeceğiz" diyen Rus lider, "Modern dünyada kimse katı bir şekilde tecrit edilemez. Etkileşimde bulunmak isteyen ortaklarımızla çalışacağız" şeklinde konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

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