Putin: Ukrayna Türk Akım'ı hedef aldı

Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon yükseliyor.

Ukrayna güne patlamalarla uyandı. Putin'den misilleme sonrası ilk açıklama geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan Putin, Ukrayna’nın Türk Akım doğal gaz boru hattını vurmayı denediğini dile getirdi.



PUTİN: UKRAYNA TÜRK AKIM'I HEDEF ALDI

Konuşmasında Ukrayna’nın ‘terör saldırıları’ düzenlemeyi denediğini ve Rusya’nın bu denemelere aynı şekilde karşılık vereceğini ifade eden Putin, “Kiev rejimi, eylemleriyle, kendisini en iğrenç gruplarla birlikte uluslararası terörist oluşumlarla aynı seviyeye getirdi. Bu tür suçları cevapsız bırakmak kesinlikle imkansızdır. Ülkemizin elektrik santrallerine ve gaz taşıma altyapısına yönelik, Türk Akımı gaz taşıma sisteminin bir bölümünü vurma girişimi de dahil olmak üzere, bir dizi başka terör saldırısı ve benzeri suç girişimleri de olmuştur.

Topraklarımıza terörist saldırılar düzenleme girişimleri devam ederse, Rusya'nın tepkileri aynı ölçekte sert olacaktır. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus saldırıları sonrası büyük patlamalar meydana geldi. Binalarda dumanlar yükselirken ilk gelen bilgilere göre çok sayıda ölü ve yaralının olduğu aktarıldı.

ZELENSKİY: SIĞINAKLARDAN ÇIKMAYIN

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'ne 1-2 kilometrelik mesafede gerçekleştirilen saldırı sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den açıklama geldi.



Zelenskiy: Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler. Malesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın." dedi.

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