Putin: Ukrayna'da sadece profesyonel askerler var

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Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lideri Kadirov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'i tehdit ederek ve uyarıda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin tahliyesi olasılığı üzerinde çalıştığı iddiaları hakkında açıklama yapan Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Zelensky’e Rusya’ya kaçmasını söyledi. Kadirov "Zelenskiy, İngiltere’ye değil, Rusya’ya kaçsan daha iyi olur, yoksa Saakaşvili’nin kaderini yaşarsın. Senin de Ukrayna halkının kurtuluşu da Vladimir Putin’le görüşmen ve anlaşman halinde gelecek" dedi.