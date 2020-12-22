Dünya Putin ve Macron telefonda Dağlık Karabağı görüştü
ASYA

Putin ve Macron telefonda Dağlık Karabağ'ı görüştü

Putin ve Macron telefonda Dağlık Karabağ'ı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefonda görüştü. Görüşmede Dağlık Karabağ'daki durumun ele alındığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Putin ve Macron
Putin ve Macron

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yaptı. Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Dağlık Karabağ'daki durum ele alındı.

Putin'in bölgedeki durumun iyileştiğini, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya’nın 10 Kasım'da Dağlık Karabağ'da ateşkesi sağlayan ortak açıklamadaki anlaşmaların uygulandığını vurguladığı görüşmede, iki lider Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu çerçevesinde Dağlık Karabağ meselesinin çeşitli yönleriyle ilgili koordinasyonun devam ettirilmesine hazır olduğunu teyit etti.

Ukrayna'nın doğusu meselesi görüşüldü

Ukrayna'nın doğusu meselesinin de ele alındığı görüşmede, çözüme ilişkin 2015'te yapılan Minsk anlaşmaları ve 9 Aralık 2019'da gerçekleşen Normandiya Zirvesi’ndeki anlaşmaların uygulanması konusunda girişimlerin aktifleştirilmesine ilgi gösterildi.

Rusya tarafının Donbas’a özel statünün verilmesi ve "Steinmeier Formülü"nün Ukrayna'nın mevzuatına dahil edilmesi gerektiğini vurguladığı görüşmede, Normandiya Formatı kapsamında çalışmaların devam ettirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Suriye ve Libya meseleleri ele alındı

Görüşmede, Suriye ve Libya’daki durum da değerlendirildi. Taraflar, Libya’da ateşkes sürecinin uygulanması ve tüm güçlerin katılımıyla siyasi sürecinin geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

İki lider, İran nükleer anlaşmasının korunmasına yönelik girişimlerin birleştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu da dile getirdi.

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