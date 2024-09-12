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Dünya

Putin'den ABD ve Batı'ya savaş tehdidi: Gerekeni yaparız

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş küresel çapta da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Batı ile Rusya arasında bir gövde gösterisine de dönen savaş gerilimi Rus lider Vladimir Putin'in yeni açıklamalarıyla iyice artacak. Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO ülkelerinin doğrudan çatışmaya dahil olması durumunda Rusya ile savaş halinde olacağını ve bu durumda gerekli kararları alacaklarını ifade etti.

22:46 - 12/09/2024 الخميس
Güncelleme: 23:15 - 12/09/2024 الخميس
AA
Vladimir Putin.
Vladimir Putin.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırmasına izin verilmesinin NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa katılması anlamına geleceğini belirterek, "Böyle olursa, bizim için oluşturulacak tehditlere göre gerekli kararları alacağız." dedi.

Putin, 10. St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu'na katılmasının ardından "Rossiya-1" devlet televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'ya Rus topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırmasına izin verilmesi konusunun ABD ve İngiltere'de gündeme getirilmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Putin, bu konuda kavramların değiştirildiğini söyledi.

"Ukraynalı askerler bunu yapamıyor"

Putin, "Burada Kiev yönetimine Rus topraklarına saldırmasına izin verilmesi veya yasak getirilmesi söz konusu değil. Ukrayna bunu insansız hava araçları ve diğer araçlar ile zaten yapıyor. Ancak yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahların kullanılması halinde ise farklı bir durum söz konusu." dedi.

Ukrayna ordusunun Batı üretimli modern yüksek hassasiyetli uzun menzilli sistemleriyle saldırı düzenleme kapasitesine sahip olmadığına işaret eden Putin, "Bu ancak, Ukrayna'nın elinde olmayan uydulardan elde edilen istihbarat bilgilerinin kullanımıyla mümkün. Bunlar da ya Avrupa Birliği (AB) ya ABD veya genel olarak NATO'ya ait uydu bilgileri olabilir. Diğer önemli ve kilit unsur, söz konusu füze sistemleri sadece NATO ülkelerinin askeri personeli tarafından çalıştırılabilir. Ukraynalı askerler bunu yapamıyor." diye konuştu.

"Topraklarımıza saldırı olursa karşılık veririz"

Putin, Ukrayna yönetimine Rus topraklarına saldırı düzenlemesine izin verilmesi veya verilmemesinin söz konusu olmadığını belirterek, "Bu, NATO ülkelerinin doğrudan çatışmaya dahil olup olmayacağı yönünde kararın alınmasıyla ilgilidir. Bu kararın alınması, NATO ülkeleri, ABD, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa katıldığı anlamına gelecek. Bu da çatışmanın özünü ve doğasını önemli ölçüde değiştirecek. Bu, NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına gelecek. Böyle olursa, bizim için oluşturulacak tehditlere göre gerekli kararları alacağız." ifadelerini kullandı.



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