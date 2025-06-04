Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Putin'den 'ateşkesten şüphe duyuyorum' çıkışı: Kiev rejimi terör örgütüne dönüşüyor

Putin'den 'ateşkesten şüphe duyuyorum' çıkışı: Kiev rejimi terör örgütüne dönüşüyor

17:544/06/2025, Çarşamba
G: 4/06/2025, Çarşamba
IHA
DHA
Sonraki haber
Putin, Ukrayna'nın ülkesine düzenlediği saldırıların ardından ilk kez konuştu.
Putin, Ukrayna'nın ülkesine düzenlediği saldırıların ardından ilk kez konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son saldırıların ardından Ukrayna ile bir zirve yapılması ve ateşkes sağlanması konusunda şüphe duyduğunu açıkladı. Putin, "Zaten gayrimeşru olan Kiev rejimi bir terör örgütüne dönüşüyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırılar nedeniyle Ukrayna ile ateşkes ihtimaline şüphe ile yaklaştığını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın ülkesine düzenlediği saldırıların ardından ilk kez açıklama yaptı. Putin, son saldırıların ardından Ukrayna ile bir zirve ya da ateşkes konusuna şüphe ile yaklaştığını kaydetti. Putin, “Ukrayna ile ateşkes olasılığından şüphe duyuyorum. Terör üzerine bahis yapanlar ile kim müzakere edebilir ki?” ifadelerini kullandı.



#Vladimir Putin
#Ukrayna
#Ateşkes
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Döviz kurları son durum 4 Haziran 2025: Dolar ne kadar oldu? Avro, Sterlin, İsviçre Frangı kaç TL? İşte bayram öncesi döviz kurları