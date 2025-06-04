Putin'den 'ateşkesten şüphe duyuyorum' çıkışı: Kiev rejimi terör örgütüne dönüşüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın ülkesine düzenlediği saldırıların ardından ilk kez açıklama yaptı. Putin, son saldırıların ardından Ukrayna ile bir zirve ya da ateşkes konusuna şüphe ile yaklaştığını kaydetti. Putin, “Ukrayna ile ateşkes olasılığından şüphe duyuyorum. Terör üzerine bahis yapanlar ile kim müzakere edebilir ki?” ifadelerini kullandı.