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Zelenski'den 'Rusya' mesajı: Ateşkesi kabul etseydi, saldırı gerçekleşmezdi

Zelenski'den 'Rusya' mesajı: Ateşkesi kabul etseydi, saldırı gerçekleşmezdi

16:114/06/2025, Çarşamba
G: 4/06/2025, Çarşamba
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Zelenski: Rusya, Trump’ı memnun etmek için müzakere yürütüyor
Zelenski: Rusya, Trump’ı memnun etmek için müzakere yürütüyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'den Rusya ile gerçekleştirilen barış müzakereleriyle ilgili açıklama geldi. Liderler zirvesi gerçekleştirilene kadar ateşkes öneren Zelenski, Rusya önceden ateşkesi kabul etmiş olsaydı, Rus uçaklarına saldırının gerçekleşmeyeceğini söyledi. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya’nın İstanbul’da kendilerine sunduğu memorandumun bir mutabakat zaptı değil, kendilerine yönelik bir ültimatom olduğunu belirtti.

Rusya ve Ukrayna’nın 2 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirdiği ikinci tur doğrudan görüşmelerin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.


Kendisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak liderler zirvesi gerçekleşene kadar ateşkes önerisinde bulunan Zelenski, “Ortaklarımızın da destekleyeceğine inandığım teklifim, liderler görüşene kadar Ruslara ateşkes teklifinde bulunmamız” dedi.

Başkent Kiev’de düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Zelenski, “Karar alınmayan düzeyde İstanbul görüşmelerinin sürdürülmesi anlamsız” değerlendirmesinde bulundu.


“BU BİR MUTABAKAT ZAPTI DEĞİL ÜLTİMATOM”


Rusya ile İstanbul’da varılan ikinci esir takası anlaşması konusunda da konuşan Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya ile esir takasının haftasonu gerçekleşebileceğini belirtti.


Görüşme sırasında Rusya’nın kendilerine sunduğu memoranduma da değinen Zelenski, Ukrayna’nın Rusya’dan kendi memorandumuna dair bir yanıt almadığını, Rusya’nın sunduğu memorandumun ise bir ültimatom olduğunu kaydetti.


Ukrayna Devlet Başkanı, “Bu bir mutabakat zaptı değil. Bir mutabakat zaptı en azından iki tarafça imzalanmalıdır, bir şeyler talep eden tek bir tarafça değil… Dolayısıyla buna bir zapt diyemeyiz. Bu, her şeyden önce Rus tarafından bize gelen bir ültimatom” diye konuştu.


Zelenski, Rusya’nın sadece ABD Başkanı Donald Trump’ı memnun etmek ve ABD yaptırımlarını ertelemek için müzakere yürüttüğünü savundu. Ukrayna Devlet Başkanı, Putin, Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile her zaman görüşmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.


RUSYA: TÜM SEÇENEKLER MASADA


İstanbul’daki zirvenin öncesinde Ukrayna, Rusya’daki bombardıman uçaklarına yönelik “Örümcek Ağı” isimli bir saldırı düzenlemiş, yaşanan hasarın milyarlarca doları bulduğu ifade edilmişti.


Zelenski, bugün yaptığı açıklamada, Rusya önceden ateşkesi kabul etmiş olsaydı, Rus uçaklarına saldırının gerçekleşmeyeceğini söyledi.


Bu saldırıya ilişkin Rusya’dan da açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, bu saldırıya karşı “tüm seçeneklerin masada olduğunu” söyledi. Ryabkov, Rusya Savunma Bakanlığı’nın bu saldırılara karşılık olarak alınacak olası önlemlere karar vereceğini belirtti.



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