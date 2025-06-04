Kurban Bayramı yurt genelinde sıcak ve yağışsız geçecek

Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak, yurt genelinde yağışsız hava hakim olacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Kurban Bayramı'nı içine alan haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre, arife gününden itibaren 1 hafta süreyle Türkiye genelinde yağışsız ve sıcak günler yaşanacağını belirtti.
Yağışların sadece Doğu Anadolu'nun doğusunda görüleceğini bildiren Çelik, cumartesi günü İç Ege ve Göller Yöresi'nde kısa süreli yağış geçişinin yaşanacağını söyledi.
Çelik, hafta sonunda kuzeyli rüzgarlarla sıcaklıkların birkaç derece düşeceğini ancak mevsim normalleri üzerinde olacağını söyledi.
Çelik, Ankara ve İzmir'de en yüksek sıcaklıkların 32-33 derecelere ulaşacağını kaydetti.