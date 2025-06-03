Meteoroloji açıkladı: Arefe günü ve bayramda hava nasıl olacak? İşte 5 günlük tahminler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı hava tahmin raporunu açıkladı. Buna göre; mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak tüm yurtta artması, bayram süresince de mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Hava tahmin raporuna göre; arefe günü (perşembe), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevresi, bayramın birinci günü ise Doğu Anadolu'nun doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler parçalı az bulutlu geçecek. Bayramın ikinci günü ülke genelinde yağış beklenmiyor. Bayramın üçüncü günü Hakkari ve Van çevreleri ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yağış görülebilir. Bayramın dördüncü günü ise Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.