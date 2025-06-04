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Ukrayna Başsavcılığı ülkede savaş nedeniyle 631 çocuğun öldüğünü açıkladı

Ukrayna Başsavcılığı ülkede savaş nedeniyle 631 çocuğun öldüğünü açıkladı

16:144/06/2025, Çarşamba
AA
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Başsavcılığın açıklamasında, savaştan en çok ülkenin Donetsk, Harkiv, Herson, Dnipropetrovsk, Kiev, Zaporijya ile Mıkolayiv ve Sumi bölgelerindeki çocukların etkilendiğinin altı çizildi.
Başsavcılığın açıklamasında, savaştan en çok ülkenin Donetsk, Harkiv, Herson, Dnipropetrovsk, Kiev, Zaporijya ile Mıkolayiv ve Sumi bölgelerindeki çocukların etkilendiğinin altı çizildi.

Ukrayna Başsavcılığı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Rus saldırıları nedeniyle ülkede 631 çocuğun hayatını kaybettiğini, 1975'ten fazla çocuğun yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Başsavcılığı Ofisine ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, 4 Haziran'ın, Savaşta Ölen Çocukları Anma Günü olduğu belirtildi.

"Rusya Federasyonu'nun silahlı saldırıları sonucu Ukrayna'da 631 çocuk hayatını kaybetti" ifadesi kullanılan açıklamada, savaş nedeniyle ayrıca 1975'ten fazla çocuğun yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Maalesef bunlar nihai rakamlar değil. Çatışma bölgelerinde ve geçici olarak işgal edilen topraklarda belirleme çalışmaları devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Başsavcılığın açıklamasında, savaştan en çok ülkenin Donetsk, Harkiv, Herson, Dnipropetrovsk, Kiev, Zaporijya ile Mıkolayiv ve Sumi bölgelerindeki çocukların etkilendiğinin altı çizildi.

Zelenskiy, savaşta ölen çocukların fotoğraf ve videolarını paylaştı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de savaşta ölen bazı çocukların fotoğraf ve görüntülerini Telegram hesabından paylaşarak "Bu çocuklar Rusya tarafından savaşta öldürüldü." ifadesini kullandı.

Bugün, savaş nedeniyle ölen çocukları andıklarını belirten Zelenskiy, "Bugün, öldürülenlerin tam sayısını henüz bilmiyoruz çünkü geçici olarak işgal edilen topraklara erişimimiz yok. Rusya tarafından öldürülen yetişkin ve çocukların kaçının Mariupol ve Ruslar tarafından yok edilen diğer şehir ve köylerin yakınlarındaki toplu mezarlara gömüldüğünü tespit etmek gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı sürdürdüğünü vurgulayan Zelenskiy, "Dünya, bu korkunç acı ve böylesi bir saldırganlık için Rusya'yı affetmemeli ve unutmamalı." yorumunu yaptı.

Zelenskiy, dünyayı Ukrayna için dayanışma içinde olmaya davet etti.



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