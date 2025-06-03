İstanbul dün bir kez daha Ukrayna-Rusya ateşkes müzakerelerine ev sahipliği yaptı.

Taraflar ikinci kez oturdukları masadan 'esir takası' konusunda anlaşarak kalktılar.





Bakan Fidan zirvenin arka planını anlattı: Ukrayna-Rusya arasında İstanbul'da kurulan barış masasında neler konuşuldu? Gündem / Politika





Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyanın da yakından takip ettiği zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu.

TRT Haber canlı yayınına konuk olan Bakan Fidan, barış masasında nelerin konuşulduğunu paylaştı.

Tarafların 1000 esirin takası konusunda anlaştığını hatırlatan Fidan, " Arkasından toplantı esnasında birbirleriyle ateşkesin şartlarını görüştüler ve liderler toplantısıyla ilgili neler yapılabilir bununla ilgili ön hazırlıklar yapıldı. " dedi.

"Temaslar esnasında veriler elde ettik"

Zirve öncesinde Ukrayna'ya ve Rusya'ya ziyaret düzenlediklerini de hatırlatan Fidan, temaslar esnasında edindikleri verileri hem kendilerini hem de olaya müdahil olan diğer ülkelerle de paylaşarak fikir telakkisinde bulunduklarını belirterek, "En isabetli fikir, tavsiye ne olabilir? Bu şartlar altında tarafların ateşkese ulaşmada göremediği neler olabilir? Biz hangi noktada ufuk açabiliriz, hangi noktayı bunların gündemine taşıyabiliriz? bunların yoğun çabası oldu." ifadelerini kullandı.

"Üç liderin de aynı anda itimat ettiği Erdoğan'dan başka bir isim yok"

Türkiye'nin liderler zirvesi için hazır olduğunu da kaydeden Bakan Fidan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Putin, Trump ve Zelenski'nin bir araya gelmesi çok önemli. Üç liderin de aynı anda itimat ettiği Erdoğan'dan başka bir isim yok. Bu iki ülkenin savaşı değil, küresel yayılma riski olacak bir savaş. Cumhurbaşkanımız en başından itibaren hem bölgesel liderlere hem iki tarafın liderliğine sık sık çağrıda bulundu."







