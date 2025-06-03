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Putin, Trump ve Zelenski zirvesi olacak mı? Kremlin'den açıklama geldi

Putin, Trump ve Zelenski zirvesi olacak mı? Kremlin'den açıklama geldi

13:273/06/2025, Tuesday
G: 3/06/2025, Tuesday
Yeni Şafak
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Kremlin yönetiminden, Rusya-Ukrayna İstanbul zirvesi sonrası açıklama.
Kremlin yönetiminden, Rusya-Ukrayna İstanbul zirvesi sonrası açıklama.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya-Ukrayna müzakereleri sonrası, Vladimir Putin, Donald Trump ve Volodimir Zelenski arasında bir üçlü görüşmenin yakın zamanda gerçekleşmesinin beklenmediğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün İstanbul'da yapılan 2'nci tur müzakereleri değerlendirdi. Peskov, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde hemen bir ilerleme beklenemeyeceğini söyleyerek, taraflar arasında belirli anlaşmalar sağlandığını, bunların önemli olduğunu ve uygulanacağını bildirdi. Peskov, Zelenskiy'in İstanbul'daki görüşmelerin ardından yaptığı açıklamanın müzakerelerin ruhuna uygun olmadığını kaydetti.

Moskova'nın Washington'la diyalog kanalları olduğunu aktaran Peskov,
“Gerekli görülmesi halinde Putin ile Trump arasında yeni bir temas derhal organize edilebilir ancak henüz böyle bir anlaşma yok. Yakın gelecekte Putin, Trump ve Zelenskiy arasında bir görüşme olasılığı düşük. Bu tür görüşmeler, teknik anlaşmalar sonucunda yapılmalı”
ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna İstanbul zirvesi

Ukrayna ve Rusya, İstanbul’daki görüşmelerin ikinci turunu tamamladı. Taraflar, 25 yaş altı ve ağır hasta askerleri kapsayan yeni bir esir takası konusunda anlaşırken, özellikle Kiev’in gündeme getirdiği “liderler zirvesi” için bir uzlaşma çıkmadı.

İki ülke heyetleri, 17 günlük aranın ardından ikinci toplantı için İstanbul’daki Çırağan Sarayı’nda bir araya gelmiş, üçlü formatta gerçekleşen toplantı, yaklaşık bir saat sürmüştü.

Ukrayna Savunma Bakanı ve Kiev heyetinin başkanlığını yürüten Rustem Umerov,
“Bir takas konusunda anlaştık ve yakında detaylarını açıklayacağız. Ağır yaralı ve hasta olanlara odaklanıyoruz. Gençler ve diğer bazı kategoriler ile hayatını kaybeden askerlerin cenazelerinin değişimi üzerinde yoğunlaşıyoruz”
demişti.


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