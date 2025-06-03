Putin, Trump ve Zelenski zirvesi olacak mı? Kremlin'den açıklama geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya-Ukrayna müzakereleri sonrası, Vladimir Putin, Donald Trump ve Volodimir Zelenski arasında bir üçlü görüşmenin yakın zamanda gerçekleşmesinin beklenmediğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün İstanbul'da yapılan 2'nci tur müzakereleri değerlendirdi. Peskov, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde hemen bir ilerleme beklenemeyeceğini söyleyerek, taraflar arasında belirli anlaşmalar sağlandığını, bunların önemli olduğunu ve uygulanacağını bildirdi. Peskov, Zelenskiy'in İstanbul'daki görüşmelerin ardından yaptığı açıklamanın müzakerelerin ruhuna uygun olmadığını kaydetti.
Rusya-Ukrayna İstanbul zirvesi
Ukrayna ve Rusya, İstanbul’daki görüşmelerin ikinci turunu tamamladı. Taraflar, 25 yaş altı ve ağır hasta askerleri kapsayan yeni bir esir takası konusunda anlaşırken, özellikle Kiev’in gündeme getirdiği “liderler zirvesi” için bir uzlaşma çıkmadı.
İki ülke heyetleri, 17 günlük aranın ardından ikinci toplantı için İstanbul’daki Çırağan Sarayı’nda bir araya gelmiş, üçlü formatta gerçekleşen toplantı, yaklaşık bir saat sürmüştü.