Zelenski: liderler görüşmeden ateşkes sağlanması mümkün olmaz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'da düzenlenen müzakereleri değerlendirdi. Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon konuşması sırasında liderler düzeyinde bir görüşme olmadan ateşkesin olmayacağı izlenimine sahip olduğunu ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönündeki ateşkesin sağlanmasının liderler görüşmeden mümkün olmayabileceğini söyledi.
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, Nordik ülkeleri ve Ukrayna'dan temsilcilerin katılımıyla düzenlenen Bükreş Dokuzlusu (B9) Zirvesi'ne katılan Zelenski, savaşı sona erdirmek yönünde İstanbul'da düzenlenen müzakereleri değerlendirdi.
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"Liderler düzeyinde görüşme gerekli"
Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmeye hazır olduğunu belirtti.
Rusların, cephede ölen askerlerin cesetlerini almak için Ukrayna'ya 2 veya 3 günlük ateşkes teklif etmelerinin mantıklı olmadığını savunan Zelenski, ateşkesin aslında insanların öldürülmemesi için bir çözüm olduğunu söyledi.
Ukrayna NATO'nun zirvesine davet edildi
Ateşkesin sağlanması için Rusya'nın Ukrayna heyetine ilettiği memorandum hakkında da konuşan Zelenski, belgeyi henüz tam olarak okumadığını dile getirdi.
Rusların hazırladığı memorandumla ilgili bazı bilgiler aldığını belirten Zelenski, söz konusu belgenin daha çok "Rusya'nın ültimatomuna" benzediğini ifade etti.
Zelenski ayrıca, Litvanya'daki temasları kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldiğini kaydederek Ukrayna'nın, NATO'nun Lahey Zirvesi'ne davet edildiğini bildirdi.