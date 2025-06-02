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Zelenski: liderler görüşmeden ateşkes sağlanması mümkün olmaz

Zelenski: liderler görüşmeden ateşkes sağlanması mümkün olmaz

22:472/06/2025, Pazartesi
AA
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Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Liderler düzeyinde bir görüşmeyi desteklediğini ifade etti.
Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Liderler düzeyinde bir görüşmeyi desteklediğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'da düzenlenen müzakereleri değerlendirdi. Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon konuşması sırasında liderler düzeyinde bir görüşme olmadan ateşkesin olmayacağı izlenimine sahip olduğunu ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönündeki ateşkesin sağlanmasının liderler görüşmeden mümkün olmayabileceğini söyledi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, Nordik ülkeleri ve Ukrayna'dan temsilcilerin katılımıyla düzenlenen Bükreş Dokuzlusu (B9) Zirvesi'ne katılan Zelenski, savaşı sona erdirmek yönünde İstanbul'da düzenlenen müzakereleri değerlendirdi.


Zelenski esir takasına ilişkin konuştu

Gazetecilerin sorularını Zoom aracılığıyla yanıtlayan Zelenski, Türkiye'de gerçekleşen müzakerelerde, Rusya ile Ukrayna arasında yeni esir takasının yapılmasına yönelik kararın alındığını anımsatarak,
"Askerlerimiz takas edilecek. 1000'e karşı 1000 olacak. Ayrıca 200'e karşı 200 daha eklenebilir."
dedi.
Ayrıca karşılıklı olarak 6 bin askerin cesedinin de takası için anlaştıklarını dile getiren Zelenski,
"Tarafımız, Rus tarafına 6 bin Rus (askerin) cesedi teslim etmeyi kabul etti ancak bu konunun çok dikkatli şekilde incelenmesi gerekiyor."
ifadesini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

"Liderler düzeyinde görüşme gerekli"

Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmeye hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bu tür bir görüşme yapmak için hazır olduğunu telefon konuşması sırasında ilettiğini aktaran Zelenski,
"(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Liderler düzeyinde bir görüşmeyi desteklediğimi söyledim. Çünkü, bizim görüşmemiz olmadan ateşkes olmayacağı izlenimine sahibim."
diye konuştu.

Rusların, cephede ölen askerlerin cesetlerini almak için Ukrayna'ya 2 veya 3 günlük ateşkes teklif etmelerinin mantıklı olmadığını savunan Zelenski, ateşkesin aslında insanların öldürülmemesi için bir çözüm olduğunu söyledi.

NATO Zirvesi, 24-25 Haziran 2025’te Lahey’de gerçekleşecek.

Ukrayna NATO'nun zirvesine davet edildi

Ateşkesin sağlanması için Rusya'nın Ukrayna heyetine ilettiği memorandum hakkında da konuşan Zelenski, belgeyi henüz tam olarak okumadığını dile getirdi.

Rusların hazırladığı memorandumla ilgili bazı bilgiler aldığını belirten Zelenski, söz konusu belgenin daha çok "Rusya'nın ültimatomuna" benzediğini ifade etti.

Zelenski ayrıca, Litvanya'daki temasları kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldiğini kaydederek Ukrayna'nın, NATO'nun Lahey Zirvesi'ne davet edildiğini bildirdi.



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