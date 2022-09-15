Putin'den barış çağrısına yanıt geldi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaşta rüzgar tersine dönmüş durumda.

Ukrayna ordusu farklı noktalardaki taarruzlarına devam ederken Rus güçleri ilk defa savunma pozisyonuna geçmiş durumda.

200 günü geride bırakan savaş can almaya devam ederken çatışmaları durdurmak için diplomatik girişimler de hız kesmiyor.

Bu kapsamda Putin ile görüşen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 90 dakikalık telefon görüşmesinin detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

SCHOLZ'TAN PUTİN'E BARIŞ ÇAĞRISI

Alman Başbakan, Putin’e askerlerini çekme ve Kiev’le görüşmelere yeniden başlama çağrısı yaptığını söyledi.

Scholz, ‘bölgede barış şansı olabilmesi için’ Rus birliklerin Ukrayna’yı terk etmesi gerektiğini de savundu.

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Almanya Başbakanı Scholztan flaş Putin açıklaması

Çatışmalar ülkenin güneyinde de devam ediyor. Bölgedeki Ukrayna topçusu Rus mevzilerini hedef alıyor... (Fotoğraf: AFP)

PUTİN'İN YANITINI AÇIKLADI

Almanya Başbakanı Putin’in ‘ne yazık ki’ işgal konusunda duruşunu değiştirmedini de aktardı.

Olaf Scholz, ülkesinin sağladığı silahların Ukrayna’nın doğusunda 'fark yarattığını' ve 'belirleyici' olduğunu da söyledi. Ancak Ukrayna, Almanya’dan daha fazla askeri yardım talep ediyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, daha fazla silah göndermediği için Almanya’yı eleştirdi ve “soykırımın engellenmesi için” Ukrayna’nın daha fazla silaha ihtiyacı olduğunu belirtti.

Kuleba Twitter paylaşımında, “Bu silahların neden sağlanamayacağıyla ilgili tek bir mantıklı açıklama yok. Sadece bahaneler ve yersiz korkular var. Berlin neden korkuyor? cümlelerini sarf etti.

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Kremlin’den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada da Ukrayna şiddetin sorumlusu olarak gösterildi. Ağustos ayı itibariyla Almanya Ukrayna’ya 1.2 milyar Dolar değerinde askeri yardım yaptı.

Çok daha dar bir ekonomisi olan Polonya’nın askeri yardımı Almanya’dan fazla oldu. Yardımlarda başı ABD ve İngiltere çekiyor.

ZELENSKI'DEN TÜM TOPRAKLAR GERİ ALINACAK SÖZÜ

Çarşamba günü Reuters haber ajansına konuşan Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Ukrayna’ya daha fazla silah gönderileceğini söyledi.

Lambrecht, Ukrayna’nın devam eden karşı taarruzunu ise “müthiş’ ifadesiyle tanımladı.

Bazı savunma uzmanları, Kiev’in karşı taarruzunun bir amacını da Batıyı daha fazla silah yardımı konusunda sıkıştırmak olarak değerlendiriyor.

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Rusyadan flaş Ukrayna açıklaması: NATOya katılma arzusu, ülkemiz için bir tehdit olmaya devam ediyor

Rusya'dan flaş Ukrayna açıklaması: NATO'ya katılma arzusu, ülkemiz için bir tehdit olmaya devam ediyor

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski de Çarşamba günü geri alınan yerlerden İzyum’dan dünyaya görüntü verdi.

Burada askerlerle bir araya gelen Zelenski, tüm toprakları geri alma sözü verdi.

Ukrayna lideri, Harkov karşı taarruzunda 8 bin kilometrekarelik alanın geri alındığını söylüyor.

DÜNYA Almanya Başbakanı Scholz'dan Rusya açıklaması