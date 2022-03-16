Putin'den Batılı ülkelere yaptırım tepkisi: Dünyada gıdayla ilgili sorunlar yaşanacak

Rusya Devlet Başkanı Putin canlı yayında yaptığı açıklamada, "Harekat planlandığı gibi gidiyor. Askeri hareket dışında başka bir seçeneğimiz yoktu, Ukrayna çok yakında nükleer bir silaha sahip olabilirdi. Ukrayna'yı işgal niyetimiz yok, yapmamız gerekeni yaptık" diyerek şu açıklamaları yaptı:

"Kendi ülkenize yatırım yapmalısınız. Bunu çeşitli vesilelerle ifade ettim. ABD'den gelen baskı olsa da ülkemizde çalışmaya devam eden firmalara teşekkür ediyorum. Korkak davranan şirketler Rusya'ya karşı olan kampanyaya katılarak kar elde etmeye çalışıyor. Bize karşı kısıtlamalar her senaryoda uygulanacaktı. Bizim operasyonumuz Batı için sadece bir bahane oldu. Kırım'da da aynısı yaşandı. Bu adımlar milyonlarca insanın hayatını kötü hale getiriyor ve Rusya'yı vurmayı hedefliyor."

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Putin'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"Batılı güçlerin asıl amacı Rusya karşıtlığı yapmak. Batı bize yönelik yaptırımlarla beceriksizliğini kanıtladı.

Batılı ülkeler, paralı asker ve silah temin ederek Kiev’i kan dökmeye itiyor.

'GIDA SORUNU YAŞANACAK'

Rus ordusunun Kiev yakınlarına gelmesi, Ukrayna'nın işgaline yönelik bir hedefi göstermemektedir.

Yaptırımlar tüm dünya ekonomisine önemli zararlar verdi, dünyada gıdayla ilgili sorunlar yaşanacak.

Yeni gerçekler, ekonomimizde yapısal değişiklikler gerektirecek. Bunlar kolay olmayacak, daha yüksek enflasyon ve işsizliğe yol açacaklar.

Görüşmeler için hazırız.

Donbass'taki cumhuriyetleri soykırımı durdurmak için başlattık."

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