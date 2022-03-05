Dünya Putinden Batıya gözdağı Yaptırımlar savaş ilan etmek gibi
ASYA

Putin'den Batı'ya gözdağı: Yaptırımlar savaş ilan etmek gibi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımların savaş ilanına benzediğini ancak henüz o noktaya gelmediğini söyledi. Putin, "Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmaları neredeyse tamamlandı" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Putinden Batıya gözdağı: Yaptırımlar savaş ilan etmek gibi
​Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya saldırıların 10. gününde yeni açıklamalarda bulundu. Putin, "Kiev'deki mevcut yönetim aynı ruhla devam ederlerse Ukrayna devletinin geleceğini tehlikeye atacaklarını ve bu gerçekleşirse tamamen kendilerinin sorumlu olacağını anlamalı" diye konuştu.

Ukrayna'da Ortadoğu'lu militanlar görüyoruz patlayıcı yüklü araçlarla Rus ordusunun üzerine sürülüyorlar ama başarılı olamıyorlar. Rusya, Mariupol'da orduya yapılan çağrıya hemen yanıt verdi, insani koridor açtı, ancak Ukrayna insanları dışarı çıkarmıyor.

"SAVAŞ İLANINA BENZİYOR AMA..."

Putin, Rusya'ya yönelik yaptırımların savaş ilanına benzediğini ancak henüz o noktaya gelmediğini de söyledi. Putin, "Şu an sıkıyönetim ilan etme durumumuz yok ve umarım olmaz" dedi.

Putin'in açıklamaları şöyle:

"Özel harekat düzenlemek çok zor bir karardı. Medeni Batı Donbas'ta 8 yıl boyunca öldürülen 14 bin kişiyi görmezden gelmemizi mi istiyordu? Donbas'taki insanlar sokak köpeği değil. Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı barışçıl bir şekilde çözmeye çalıştı. Donbas'ın Rusça konuşmasına ve kendi istediği gibi yaşamasına izin verilmeliydi, ancak bölgeyi abluka altına aldılar. Rusya'nın Minsk anlaşmalarını uygulamadığı iddiaları saçmalık tiyatrosu. Ukrayna, Sovyet döneminden beri nükleer ve füze yetkinliğine sahip. Ukrayna'nın tarafsız statüde olmasını amaçlıyoruz. Şu anda anayasalarında NATO üyeliği hedefi yazıyor. Evet Rusya'da da radikaller var ama iktidar onları desteklemiyor. Rusya bu radikalleri kahraman yapmıyor ama onlar yapıyor. Ukraynalı yetkililer 3 gündür Harkov ve Sumı'daki yabancı öğrencileri rehin olarak tutuyor. Ukrayna 'da hayatlarını ortaya koyan askerlerimiz geleceğimiz için savaşıyor.

Kiev'deki mevcut yönetim aynı ruhla devam ederlerse Ukrayna devletinin geleceğini tehlikeye atacaklarını ve bu gerçekleşirse tamamen kendilerinin sorumlu olacağını anlamalı.

"UÇUŞA YASAK BÖLGEYİ ÇATIŞMALARA DAHİL OLMA OLARAK GÖRECEĞİZ"

Diğer ülkelerin Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge kurma girişimlerini çatışmalara dahil olma olarak göreceğiz.

Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmaları neredeyse tamamlandı."

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