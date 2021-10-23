Dünya Putinden Batıya LGBT tepkisi
ASYA

Putin’den Batı’ya LGBT tepkisi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Soçi’deki katıldığı toplantıda LGBT’yi normalleştiren Batılı ülkelere ateş püskürdü. “Batı’nın çocuklara cinsiyet değiştirmenin normal olduğunu empoze etmesinin insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu düşünüyorum” diyen Putin, özellikle sosyal medya ve eğlence platformlarında da cinsiyetsizlik akımının körüklendiğine dikkat çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Putin’den Batı’ya LGBT tepkisi
Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi’de katıldığı bir toplantıda, Batılı ülkelerin çocuklara cinsiyet değiştirmeyi normal göstermesine ateş püskürdü. Bu düşünceyi çocuklara aşılayan zihniyetin hastalıklı olduğunu savunan Putin, “Batı’nın çocuklara cinsiyet değiştirmenin normal olduğunu empoze etmesinin insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu düşünüyorum” dedi.

Rus lider Putin Batılı ülkeleri topa tuttu: Çocuklara cinsiyet değiştirmeyi aşılamak hastalıktır
DÜNYA
Rus lider Putin Batılı ülkeleri topa tuttu: Çocuklara cinsiyet değiştirmeyi aşılamak hastalıktır

Özellikle sosyal medya ve eğlence platformlarında sık sık körüklenen cinsiyetsizlik akımlarına tepki gösteren Putin, bunun asıl sorumlusunun Batılı ülkeler olduğunu söyledi. Rus lider, daha önce de Rusya’daki LGBT derneklerinin eşcinsel evlilik propagandası yapmalarını yasaklamıştı.

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