Putin’den Batı’ya LGBT tepkisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi’de katıldığı bir toplantıda, Batılı ülkelerin çocuklara cinsiyet değiştirmeyi normal göstermesine ateş püskürdü. Bu düşünceyi çocuklara aşılayan zihniyetin hastalıklı olduğunu savunan Putin, “Batı’nın çocuklara cinsiyet değiştirmenin normal olduğunu empoze etmesinin insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu düşünüyorum” dedi.

DÜNYA Rus lider Putin Batılı ülkeleri topa tuttu: Çocuklara cinsiyet değiştirmeyi aşılamak hastalıktır

Özellikle sosyal medya ve eğlence platformlarında sık sık körüklenen cinsiyetsizlik akımlarına tepki gösteren Putin, bunun asıl sorumlusunun Batılı ülkeler olduğunu söyledi. Rus lider, daha önce de Rusya’daki LGBT derneklerinin eşcinsel evlilik propagandası yapmalarını yasaklamıştı.