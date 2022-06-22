Dünya Putinden Batıya nükleer göz dağı
AVRUPA

Putin'den Batı'ya nükleer göz dağı

Rus lider Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen askeri okul mezuniyet törenine başkomutan sıfatıyla katıldı. Nükleer başlık taşıyabilen ve 'yenilmez' olarak nitelediği kıtalararası Sarmat füzelerinin yıl sonunda hizmete gireceğini söyleyen Putin Batı'ya bir kez daha göz dağı verdi.

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Haber Merkezi Diğer
Putinden Batıya nükleer göz dağı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen askeri okul mezuniyet törenine katıldı.

Burada başkomutan sıfatıyla bir konuşma yapan Putin Rus ordusunu modernize ederek güçlendireceklerini söyledi.

S-500 hava savunma sistemlerinin ordu birliklerine teslimatının başladığını belirten Putin, "Nükleer Sarmat füzeleri ile dünyada rakipsiz bir güce sahip olacağız" dedi.

"ETKİSİZ HALE GETİRMEK İÇİN 500 FÜZE GEREKLİ"

Ruslar 24 nükleer başlık taşıyan tek bir sarmat füzesini engellemek için 500 uçaksavar füzesi gerektiğini öne sürüyor. Sarmat füzesi nisan ayında başarıyla test edilmişti. Putin; Sarmat füze sistemlerinin de aralarında bulunduğu pek çok yeni silahı 'yenilmez' olarak nitelendiriyor.
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