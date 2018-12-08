Dünya Putinden Çiprasa Türklere sormamız lazım
ASYA

Putin'den Çipras'a: Türklere sormamız lazım

Rusya Devlet Başkanı Putin, Yunanistan'ın TürkAkım projesine dahil edilmesi talebiyle ilgili "Bunu Türk ortaklarımızla görüşmeliyiz" dedi. Yunanistan Başbakanı Çipras "Avrupa Birliği, Türk Akım konusunda çifte standart uyguluyor. Bir yandan destek verirken öbür yandan engel çıkarıyor" dedi.

AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazının Avrupa'ya taşındığı projelere Yunanistan’ın da dahil edilebileceğini belirterek, "Yunanistan'ın TürkAkım projesine dahil edilmesini de ihtimal dışında görmüyoruz." dedi.

Putin, başkent Moskova’da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'la basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Enerjinin, Rusya ve Yunanistan arasında önemli bir iş birliği alanı olduğunu anlatan Putin, "Rusya, Yunanistan'ın doğal gaz ihtiyacının yarısından fazlasını, petrol ihtiyacının da yüzde 10'undan fazlasını karşılıyor." diye konuştu.

Türk ortaklarımızla görüşmeliyiz

Yunanistan'ın, Rus doğal gazına yönelik projelere dahil edilebileceğini anlatan Putin, "Rus gazının Avrupa'ya taşındığı projelere Yunan şirketleri de dahil olabilir. Yunanistan'ın TürkAkım projesine dahil edilmesini de ihtimal dışında görmüyoruz. Bu konuyu Türk ve Yunan ortaklarımızla istişare ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çipras ise görüşmede, Türkiye ile ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki enerji denklemini de ele aldıklarına işaret ederek, "Başkan Putin'e, Türkiye'nin silahlanma programı üzerindeki endişemi ilettim. Çünkü, (Türkiye) hala 'casus belli' kararını koruyor." değerlendirmesinde bulundu.

  • TürkAkım'ın, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya uzatılmasını da konuştuklarını belirten Çipras, "Avrupa Birliği, bu konuda çifte standart uyguluyor. Birlik, bir yandan destek verirken öbür yandan engel çıkarıyor." yorumunu yaptı.

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