Putin'den 'gıda ihracatı' mesajı

Rus lider Vladimir Putin, Rusya'nın 'dost olmayan ülkelere' gıda ihracatını denetleyeceğini söyledi.
Putin, Rus enerji devi Gazprom'a yönelik Avrupa'nın uyguladığı baskıları kınayarak, Rusya'nın karşılık verebileceği konusunda uyarıda bulundu.
Rus lider Vladimir Putin, Rusya'nın 'dost olmayan ülkelere' gıda ihracatını denetleyeceğini söyledi.
Putin, Rus enerji devi Gazprom'a yönelik Avrupa'nın uyguladığı baskıları kınayarak, Rusya'nın karşılık verebileceği konusunda uyarıda bulundu.
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