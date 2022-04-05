Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Putinden gıda ihracatı mesajı
ASYA

Putin'den 'gıda ihracatı' mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın 'dost olmayan ülkelere' gıda ihracatını denetleyeceğini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Putinden gıda ihracatı mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rus lider Vladimir Putin, Rusya'nın 'dost olmayan ülkelere' gıda ihracatını denetleyeceğini söyledi.

Putin, Rus enerji devi Gazprom'a yönelik Avrupa'nın uyguladığı baskıları kınayarak, Rusya'nın karşılık verebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bucha'daki katliamın sorumlusu ortaya çıktı: Ukrayna her yerde onu arıyor
DÜNYA
Bucha'daki katliamın sorumlusu ortaya çıktı: Ukrayna her yerde onu arıyor

Ukrayna'nın Mariupol kentinde limanda demirli bir gemi vuruldu
DÜNYA
Ukrayna'nın Mariupol kentinde limanda demirli bir gemi vuruldu

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 18 gazeteci öldü
DÜNYA
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 18 gazeteci öldü
Hayatı boyunca tüysüz kalacak

Hayatı boyunca tüysüz kalacak

Görüntüsüyle herkesi şaşırtmıştı.
52 kilogram altın detayı

52 kilogram altın detayı

Thodex iddianamesinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
İstanbulda suya zam

İstanbul'da suya zam

İSKİ'nin talebi kabul edildi.

Zelenskiy BM'ye seslendi

Zelenskiy BM'ye seslendi

'En korkunç savaş suçları işleniyor.'

​AK Parti MKYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar.

Türkiye'de en çok satılan otomotiv markaları.

İçişleri Bakanlığından İBB'nin personel alımına ilişkin açıklama geldi.
Teröristlere göz açtırmıyor

Teröristlere göz açtırmıyor

SİHA'lar hedefleri tam isabetle vuruyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.