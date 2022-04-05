Putin'den 'gıda ihracatı' mesajı

Dünya

Bucha'daki katliamın sorumlusu ortaya çıktı: Ukrayna her yerde onu arıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş Ukrayna'nın dört bir yanında can almaya devam ediyor. Son olarak Bucha'daki katliam dünyayı ayağa kaldırdı. 410 sivilin öldürüldüğü kentten kan donduran görüntüler geldi. Ukraynalı araştırmacılar katliamın arkasındaki ismi belirlediklerini duyurdu.