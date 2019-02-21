Dünya Putinden INF resti
ASYA

Putin’den INF resti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yıllık parlamento ve ulusa sesleniş konuşmasını dün yaptı. Putin geçen seneki seçimleri kazanıp 2024’e kadar görevde kalacağının kesinleştirmesinin ardından ilk kez parlamento ve ulusa seslendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vladimir Putin
Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı konuşmasında, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekilme kararı alan ABD’yi hedef aldı ve “Rusya yalnızca füzelerin konuşlandırıldığı bölgeleri değil, konuşlandırma kararı alınan yerleri de hedef alacak” sözleriyle tehdit etti. INF’den çekilme kararının Rusya’ya karşı yapılan asılsız suçlamalara dayandığını söyleyen Putin, füze konuşlandırma konusunda ilk adımı Rusya’nın atmayacağını belirterek, ABD’nin anlaşmayı ihlal ettiğini savundu.

AMERİKAN ELİTİ HESAP BİLMİYOR

Vladimir Putin, olumsuz gelişmelere rağmen ABD ile barış ve dostane ilişkiler istediğini belirtti. Buna karşın ABD’nin basiretsiz, yıkıcı ve en nihayetinde kendi çıkarlarına zarar verecek politikalar uyguladığını savunan Putin, Amerikan elit kesimi, herkesten farklı ve ayrıcalıklı olduklarına dair yanlış bir inanca sahip ifadelerini kullandı. ABD elitinin hesap yapma beceresine sahip olmadığını belriten Rusya Devlet Başkanı, “O halde silah sistemlerimizin menzilini ve hızını hesaplasınlar. Tek isteğimiz bu: Önce hesaplayın, sonra Rusya için yeni tehditler oluşturabilecek kararlar alın. Şüpheniz olmasın, Rusya bu kararlarınıza yanıt verecektir” vurgusu yaptı.

  • Yeni sistem geliştiriyor
  • Rusya lideri Putin konuşmasında ülkesinin yeni silah sistemleri geliştirmeye de devam edeceğini açıkladı. Putin, "Bununla beraber Rusya yeni silahlar geliştirmeye devam edecek. Poseidon tipi uzun menzilli nükleer torpidolarla silahlandırılmış ilk denizaltı bu baharda suya indirilecek. Tsirkon tipi gemi savar füzeler ve yeni savaş gemileri de geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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DÜNYA
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