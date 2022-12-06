Putin'den Kırım Köprüsü'nde gövde gösterisi: Üzerinde araç kullandı

El Salvador ordusu sokağa indi

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da, suç çetelerine yönelik, 8 bin 500 asker ve bin 500 polisin katıldığı dev bir operasyon başlatıldı. 242 bin nüfuslu Soyapango bölgesi, giriş çıkışlara kapatıldı.