Dünya Putinden Kırım Köprüsünde gövde gösterisi Üzerinde araç kullandı
AVRUPA

Putin'den Kırım Köprüsü'nde gövde gösterisi: Üzerinde araç kullandı

Rusya ile Kırım arasındaki tek kara bağlantısını sağlayan Kırım Köprüsü 8 Ekim'de Ukrayna tarafından patlatılmıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin, çöken köprünün onarılmasının ardından köprüyü ziyaret ederek, üzerinde araç kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Putinden Kırım Köprüsünde gövde gösterisi: Üzerinde araç kullandı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü, 8 Ekim’deki bombalı saldırıda yaşanan kısmi çökmenin ardından onarıldı. Köprüyü ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

  • Saldırıda büyük hasar gören demiryolu hattındaki onarım çalışmalarını da inceleyen Putin, önümüzdeki yaz tamamlanması beklenen demiryolu hattı yenileme çalışmalarının hızlandırılması talimatını vererek, "Köprünün demiryolu hattında onarım çalışmalarının önümüzdeki yaz ortasında tamamlanmasını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.


Putin, daha sonra araç trafiğinin yeniden başladığı köprüde araç kullandı.

Rusya’nın 2014 yılında yasadışı şekilde Ukrayna’da ilhak ettiği Kırım'ı Rus topraklarına bağlamak amacıyla 2018’de açtığı Kırım Köprüsü’ne 8 Ekim'de bomba yüklü kamyonla saldırı düzenlenmiş, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Rusya, saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu.

Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kerç Köprüsü'nde patlama
DÜNYA
Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kerç Köprüsü'nde patlama

Kıyameti koparacak iddia: Kırım Köprüsü'ndeki patlama ile ilgili şok görüntü
DÜNYA
Kıyameti koparacak iddia: Kırım Köprüsü'ndeki patlama ile ilgili şok görüntü
15 bin liraya aldı: 100 bin TL harcadı

15 bin liraya aldı: 100 bin TL harcadı

Kırmızı ışıkta durunca herkes satılık olup olmadığını soruyor.
Ronaldonun gözü çeyrek finalde

Ronaldo'nun gözü çeyrek finalde

​Dünya Kupası'nda günün programı.
Avrupada resesyon endişesi: Kötü haberi verdi

Yılbaşından bu yana rekor üstüne rekor kırıyor.

Alman otomotiv devinden sürpriz karar.

​Bakan Soylu: 55 suç örgütüne yönelik 502 kişi için "silindir" operasyonu başlatıldı.

Beşi Kanada'da çıktı: Ülkeye dönüş için zorluyorlar.

​Boğaziçi'nde karı-koca aynı tezle master yapmış.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.