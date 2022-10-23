Putin’den seçimi kazanan Cinping’e tebrik mesajı Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Cinping'e tebrik mesajında, “Çin Komünist Partisi’nin 20'nci Kongresinin sonuçları, sizin yüksek siyasi otoritenizi ve başkanı olduğunuz partinin birliğini tam olarak teyit etti. Kongre kararlarının Çin’in karşı karşıya olduğu büyük sosyal ve ekonomik görevleri başarıyla yerine getirmeye yardımcı olacağına ve ülkenin uluslararası arenadaki konumunu güçlendirmeye yardımcı olacağına eminim. Devletlerimiz arasında kapsamlı ortaklık ve stratejik ittifak ilişkilerini geliştirmek için yapıcı diyalogumuzu ve yakın ortak çalışmamızı sürdürmek benim için bir zevk olacaktır” ifadelerini kullandı.

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