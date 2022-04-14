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Dünya Putinden Zelenskiy ile görüşmeye yeşil ışık
AVRUPA

Putin'den Zelenskiy ile görüşmeye yeşil ışık

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşme ihtimalini reddetmediğini belirtti. Peskov, bunun için uygun koşulların oluşmadığını ifade etti.

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Haber Merkezi İHA
Putinden Zelenskiy ile görüşmeye yeşil ışık
Zelenskiy ve Putin.

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin görüşme ihtimali gündemdeki yerini koruyor.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin - Zelenskiy görüşmesine dair, “Bu konuda esas itibariyle yeni bir gelişme yok. Müzakerelerde Başkanın (Putin’in) prensipte böyle bir görüşmeyi asla reddetmediğini ancak bunun için uygun koşulların anlaşma metninin oluşturulması gerektiğini ilettik” dedi.

Dmitriy Peskov
Dmitriy Peskov

Ukrayna ile Rusya arasında çevrimiçi olarak devam eden müzakerelerin yüz yüze formata dönüştürülüp dönüştürülmeyeceği ile ilgili soruyu da yanıtlayan Peskov, “Hayır. Henüz böyle bir şey yok” karşılığını verdi.

Müzakerelerin yüz yüze sürmesi durumunda nerede yapılması gerektiği ile ilgili soruya cevap veren Peskov, “Bizim bakış açımıza göre Belarus elbette müzakereler için mükemmel bir yer olacaktır. Ancak bunun için Ukrayna tarafının düşüncesine ihtiyaç olduğunu biliyorsunuz” dedi.

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