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Dünya Putine ömür boyu dokunulmazlık hakkı
AVRUPA

Putin’e ömür boyu dokunulmazlık hakkı

Rusya'da, devlet başkanlığı yapmış kişilerin ömür boyu dokunulmazlığa sahip olmasını sağlayan yasa tasarısı kabul edildi. Tasarı,

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Rusya Devlet Başkanı Putin
Rusya Devlet Başkanı Putin

Rusya’da milletvekilleri, devlet başkanlığı yapanların görev süreleri bittikten sonra da dokunulmazlıklarının sürmesi ve haklarında cezai kovuşturulma açılmasının önüne geçen bir tasarıyı, Parlamentonun birinci kanadı Duma’da kabul etti.

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Vladimir Putin’in korunması için hazırlandığına yönelik eleştirilere neden olan tasarı, eski devlet başkanları ve ailelerine, görev süreleri bittikten sonra bile haklarında gözaltı, tutuklama, ev araması, cezai ve idari soruşturma açılmasının önünü kapatıyor.

Arama yasağı sağlıyor

Yine eski devlet başkanlarına verilen dokunulmazlık gereği, görev süresi bittikten sonra, konut, özel otomobil, ofis, bavul ve belgelerinin aranması yasaklanıyor. Tasarıya göre, dokunulmazlık, sadece ihanet ve diğer ciddi suçlar için kaldırılabilecek.

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