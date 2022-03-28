Dünya Putinin akıl hocası Aleksandr Dugin Rusya kazanamazsa dünya yok olur
AVRUPA

Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin: Rusya kazanamazsa dünya yok olur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'akıl hocası' olarak bilinen, yaşayan en ünlü Rus düşünür
Aleksandr Dugin, Ukrayna savaşının akıbetine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Kazanmak zorunda olduklarını belirten Dugin, kaybetmeleri halinde ortada ne Rusya'nın ne de dünyanın kalmayacağını savundu.

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Haber Merkezi Diğer
​Putinin akıl hocası Aleksandr Dugin: Rusya kazanamazsa dünya yok olur
​Aleksandr Dugin

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşta 33 gün geride kalırken, bir yandan ateşkes ve uzlaşı için görüşmeler devam ediyor, diğer yandan da karşılıklı ültimatom, yaptırım ve tehditler sürüyor.

İlk olarak Rusya lideri Vladimir Putin'in açtığı "nükleer silah" kartı, tüm dünyada soğuk duş etkisi yarattı.

Rusya tarafından son koz olarak görülen ve Batılı ülkelerin bu nedenle Ukrayna savaşına doğrudan müdahale edemediği nükleer savaş tehdidi, son olarak Vladimir Putin'in "akıl hocası" olarak da bilinen stratejist Aleksandr Dugin tarafından dile getirildi.

Aleksandr Dugin
Aleksandr Dugin

"Gerekirse nükleer silah da kullanmalıyız"

Al-Jazeera televizyonuna konuşan Dugin, Ukrayna savaşını kazanmak zorunda olduklarını, aksi halde Rusya'nın haritadan silinebileceğini söyledi. Dugin, Rus ordusunun gerekirse nükleer silah kullanması gerektiğini de savundu.

"Ukrayna'da kazanmaktan başka çaremiz yok"

  • "Bu askeri operasyon bizim için varlık yokluk meselesi. Ya var olacağız ya da yok olacağız. Şu anda her şey sallantıda duruyor. Yenilgi ihtimalini düşünmüyoruz. Çünkü bu olamaz. Olursa Putin, Rusya ve bildiğim kadarıyla dünya da olmayacak.

Çünkü biz her şeyi riske attık. Bu yüzden NATO tarafından nükleer bir saldırıya uğrarsak veya savaşa NATO müdahale ederse, nükleer seçeneğe ilişkin Sayın Putin'in söylediklerini dinlemek gerekir. Çünkü sahada aynı şekilde cevap verilecektir. Bu operasyonun 'son nefesimize kadar devam etmesi' kararı çoktan alındı ve kazanmaktan başka çaremiz yok."

"Rusya olmadan insanlık olamaz"

Ya biz kazanacağız ya da dünya yok olacak' mı diyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Dugin, şöyle konuştu:

"Evet, evet. Bunlar aynen cumhurbaşkanımızın sözleri. Rusya olmadan insanlık olmaz. Bu dünyada yaşamak istiyorsanız büyük ve bağımsız Rusya'yı kabul etmelisiniz. Bağımsız ve egemen bir Rusya olmadan insanoğlu varlığının imkansız olduğunu söyleyen başkanımızın sözlerini hatırlatıyorum."

Varlık yokluk meselesi

"Uzlaşma şansı yok mu?" sorusu yöneltilen Dugin, şunları söyledi:

''Kanaatimce uzlaşmaya varma konusunda treni kaçırdık veya durum bambaşka bir boyut aldı. Bu bizim için varlık-yokluk meselesi. Tarihimizin her aşamasında kazanmayı başardık. Değersiz herkes ölecektir. Ama büyük liderler her zaman büyük devletler ve imparatorluklar kurmuşlardır. Büyük lider Putin'le, kaybeden Gorbaçov ve Yeltsin'i karşılaştırdığımızda, bu kıyasın sonucu çok şeyi belirler. Zayıf ve aptal liderlerimiz olabildiği gibi büyük ve cesur liderlerimiz de olabilir. Cesur insanlar da toplumun küçük insanlarından farklıdır.''

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