Dünya Zelenskiy Türkiyede yüz yüze görüşmeler olacak
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Zelenskiy: Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye’de yapılacak olan Rusya-Ukrayna müzakerelerini hatırlatarak, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var çünkü biz barış arıyoruz. Bana söylenene göre Türkiye’de yüz yüze görüşmeler olacak" dedi.

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Haber Merkezi İHA
İşgalin 33üncü gününde Zelenskiyden yeni açıklama: Türkiyede yüz yüze görüşmeler olacak
​Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy her gece yaptığı gün sonu değerlendirmelerinde bugünkü açıklamalarında, Rusya ile Ukrayna müzakere heyetleri arasında Türkiye’de yapılacak olan görüşmelere değindi.

Ukrayna’nın barış istediğini aktaran Zelenskiy, müzakerelerde Türkiye’de görüşmelerin olacağını işaret ederek, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var ve biz barış istiyoruz. Bana söylenene göre Türkiye’de yüz yüze görüşmeler olacak. Bu fena değil. Sonuca bakacağız. Müzakerelerde önceliklerimiz biliniyor. Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü şüphesizdir. Devletimiz için etkin güvenlik garantileri zorunludur. Hedefimiz açıktır. Barış ve en kısa sürede ana devletimizde normal yaşamın restorasyonu" ifadelerini kullandı.

Ukrayna için küresel çapta düzenlenen destek mitinglerinden de bahseden Zelenskiy, "Dünyanın diğer düzinelerce kentlerinde insanlar devletimizi desteklemek için, özgürlüğü desteklemek için toplandılar. Diğer kıta ve Avrupa meydanlarında etkileyici insan kalabalıkları var. Bu çok önemli. Çünkü insanlar meydandayken politikacılar artık duymuyormuş gibi yapamayacaklar" diye konuştu.

Rus işgali altındaki kentlerde direnen Ukrayna halkına da teşekkürlerini ileten Zelenskiy, "Herson, Kakhovka, Slavutiç ve diğer kentlerdeki işgalcilere direnmekten vazgeçmeyen halkımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Rus birlikleriyle sürekli iş birliği yapmaya çalışan aptallara kendilerinin terk edildiğini hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kaydetti.

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