Dünya İşgalde 33üncü gün Müzakere masası İstanbulda kurulacak
AVRUPA

İşgalde 33'üncü gün: Müzakere masası İstanbul'da kurulacak

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 33'üncü gününe girdi. Rusya, Ukrayna'daki ilerleyişini sürdürürken, Türkiye iki ülke arasındaki arabuluculuk çabalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek, müzakerelerin İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı. Görüşmelerin bugün başlaması planlanıyor. İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İşgalde 33üncü gün: Müzakere masası İstanbulda kurulacak
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Tüm dünyanın takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 33'üncü güne girdi.

Rusya'nın sivil ayrımı gözetmeksizin saldırıları sürerken, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

İki lider, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul’da yapılması konusunda mutabık kaldı. Gözler ise Türkiye'de yapılacak görüşmelere çevrildi.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

00.02: Ukrayna’nın Volinskaya bölgesinde bulunan Lutsk şehrindeki petrol deposu Rusya tarafından vuruldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü: Müzakere toplantısı İstanbul'da yapılacak
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü: Müzakere toplantısı İstanbul'da yapılacak

Rusya-Ukrayna müzakeresi Türkiye'de
DÜNYA
Rusya-Ukrayna müzakeresi Türkiye'de

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İşgalde 33üncü gün: Müzakere masası İstanbulda kurulacak

İşgalde 33'üncü gün: Müzakere masası İstanbul'da kurulacak

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