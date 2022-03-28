Rus Ordusu kuzey ve güneyden ilerliyor: Donbas’ta kuşatma harekatı

Ukrayna’ya saldıran Rus ordusunun 16 bin 600 askerini, 121 uçağını, 127 helikopterini ve 582 tankını kaybettiği bildirildi.

Rusya, Ukrayna’yı işgal girişiminde uğradığı başarısızlığı Donbas bölgesine yoğunlaştıracağını ilan ettiği yeni bir askeri harekatla giderme planını uygulamaya koydu. Buna göre Ukrayna ordusunun asli vurucu gücünün bulunduğu doğu bölgesi, Rus ordusu tarafından kuşatılmak isteniyor.

İngiliz Savunma Bakanlığı’nın son istihbarat verilerine göre, Ukrayna’nın kuzeyindeki Harkiv ve güneyindeki Mariupol bölgesinden Rus askeri unsurları bir kuşatma harekatı için Donbas’a doğru ilerlemeye başladı. Ancak Rus ordusunun hem Luhansk hem de Donetsk bölgelerinde şiddetli direnişle karşılaştığı ve geri çekilmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Rus ordusunun 150 bin askerden oluştuğu belirtilen doğudaki Ukrayna ordusunu çevreleyeek ülkenin geri kalanıyla bağlantısını koparmayı ve imha etmeyi planladığı belirtilmekte. Ancak Rus kara gücünün geçen bir aydaki performansının bu planın başarıya ulaşmasında da soru işaretleri oluşturuyor.

KİEV’DEN PÜSKÜRTÜLDÜLER

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aleksander Motzuyanik, Ukraynalı askerlerin, Kiev’e girmeyi hedefleyen Rus birliklerini başkentten 70 kilometre kadar geri püskürttüğünü açıkladı. Motzuyanik, Kiev’in iyi korunduğunu ve savunmasını Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin seçkin birliklerinin üstlendiğini vurguladı.

Ukraynalı askerlerin, Rus birliklerini başkent Kiev’den 70 kilometre kadar geri püskürttüğünü belirten Motzuyanik, bazı bölgelerde ise işgalcilerin 35 kilometre kadar geri çekildiklerini kaydetti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ayrıca dün Sumi bölgesindeki Trostyanes kenti ile Zaporojiya bölgesindeki Poltovka köyünü Rus birliklerinden geri aldıklarını bildirdi.

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