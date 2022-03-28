Dünya Rus asker 10 bin dolar ve Ukrayna vatandaşlığı karşılığında teslim oldu
AVRUPA

Rus asker 10 bin dolar ve Ukrayna vatandaşlığı karşılığında teslim oldu

Rusya Ukrayna savaşlı sürürken Rusya tarafında askeri kayıplar her geçen gün artıyor. Son olarak bir Rus askerinin 10 bin dolar ve Ukrayna vatandaşlığı karşılığında teslim olduğu belirtildi. İddialara göre Rus askeri devre arkadaşlarının kaçması ve komutanının onu vurmakla tehdit etmesinin ardından Ukrayna askerlerine teslim oldu.

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Haber Merkezi Diğer
Rus asker 10 bin dolar ve Ukrayna vatandaşlığı karşılığında teslim oldu
Rus asker 10 bin dolar ve Ukrayna vatandaşlığı karşılığında teslim oldu​.

Rusya Ukrayna savaşlı sürürken Rusya tarafında askeri kayıplar her geçen gün artıyor. Son olarak bir Rus askerinin 10 bin dolar ve Ukrayna vatandaşlığı karşılığında teslim olduğu belirtildi. İddialara göre Rus askeri devre arkadaşlarının kaçması ve komutanının onu vurmakla tehdit etmesinin ardından Ukrayna askerlerine teslim oldu.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Viktor Andrusiv, sosyal medyada bir Rus askerinin kendi isteğiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslim olduğuna ilişkin bilgileri paylaştı.

RUS ASKERİ TESLİM OLDU

Andrusiv, birkaç günden bu yana Rus askerleri tarafından kullanılan Ukrayna cep telefonu şirketlerine ait numaraların tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydederek, tespit edilen numaralara düzenli olarak "Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna para karşılığı askeri araçlarıyla birlikte teslim olma yöntemleriyle" ilgili bilgilerin mesaj olarak gönderildiğini aktardı.

Bunun sonucunda bir Rus askerinin kullandığı tank ile teslim olduğunu ifade eden Andrusiv, "Bir Rus askeri ödül karşılığı bize tankını teslim etti. Birkaç gün önce Mişa adlı asker bizi telefonla aradı. Savunma Bakanlığı İstihbarat Müdürlüğü'ne onunla ilgili bilgileri verdik. Ona gideceği yer söylendi. O geldi. İnsansız hava aracından teslim olanın kendisi olduğundan ve bunun bir pusu olmadığından emin olundu. Sonra özel kuvvetler onu gözaltına aldı” dedi.

UKRAYNA VATANDAŞI OLABİLECEK

Teslim sonrası Rus askerinin tankta tek başına kaldığının ve tanktaki diğer Rus askerlerin savaş alanından kaçtığının tespit edildiğini aktaran Andrusiv, teslim olan Rus askerine ülkede yaşama imkanı ile savaştan sonra 10 bin dolar ödül verileceğini, ayrıca Ukrayna vatandaşlığı için başvurabileceğini bildirdi.

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