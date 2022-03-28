Biden'ın sözleri sonrası Macron'dan Putin açıklaması: "Kasap" ifadesini kullanmayacağım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, France 3 kanalında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı durdurmak istediklerini belirtti.

Bunu yaparken "sözlerde ve eylemlerde gerilimin artırılmaması" gerektiğini ifade eden Macron, Putin ile görüşmeye devam ettiğini, onun için "kasap" ifadesi kullanmayacağını kaydetti.

Macron, "Biz, Avrupalılar olarak coğrafyamızı ve tarihimizi unutmamalıyız. Rus halkına karşı savaşta değiliz." dedi.

Avrupa'nın Moskova ve Washington arasındaki "soğuk savaşta" yer almadığını vurgulayan Macron, Ukrayna'nın Mariupol kentinde insani operasyon düzenlenmesi konusunda Putin ile telefonda görüşeceğini söyledi.

Polonya'nın başkenti Varşova'daki Ukrayna mülteci kampını ziyaret eden Biden, burada Putin için "O bir kasap" ifadesini kullanmıştı.

Macron, 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Mariupol kentini terk etmek isteyenler için Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceklerini bildirmişti.

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