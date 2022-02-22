Putin'in Donbas kararına ilk destek Esed'den

Hindistan'da başörtülü kıza bankadan para çekme engeli

Hindistan'da para çekmek için bankaya gelen Müslüman kıza, banka çalışanları başörtüsü nedeniyle para vermek istemedi. Ancak başörtüsünü çıkarırsa para verebileceklerini söylediler ve çıkartmasını istediler.



