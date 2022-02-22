Dünya Putinin Donbas kararına ilk destek Esedden
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Putin'in Donbas kararına ilk destek Esed'den

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planına dünya liderleri arasında tek destek Suriye'deki Beşşar Esed rejiminden geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Putinin Donbas kararına ilk destek Esedden
Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız devlet olarak tanıma kararı aldı.

Kararını televizyonların canlı yayınında imzalayan Putin, bir adım daha ileri giderek bölgeye Rus askerlerinin girmesi talimatını verdi.

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TEPKİLER ARD ARDA GELDİ

Ukrayna'yı haftalardır sayısı 190 bini bulan askerle kuşatma altında tutan Vladimir Putin, ülkenin doğusundaki Donetsk ve Lugansk'ı bağımsız devlet olarak tanıma kararı dünya kamuoyunun gündemine oturdu.

Putin'in kararın dünya liderleri art arda tepkilerini dile getirirken, Rus lidere tek destek Suriye'den geldi.

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TEK DESTEK ESED'DEN

Putin'e sadıklığı ile bilinen Beşşar Esed, Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıyacağını belirtti.

Rusya Parlamentosu Milletvekili Dmitry Sablin, Sputnik Arapça'ya verdiği demeçte, "Esed, Şam'ın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanımaya hazır olacağını söyledi" açıklamasını yaptı.

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